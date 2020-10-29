В Приамурье с начала года мошенники совершили более 1500 преступлений

В Приамурье с начала года зарегистрировали 1539 фактов мошенничества. Почти каждое второе — с использованием цифровых технологий. Больше всего мошенников оказалось в Благовещенске — 794 преступления.

В этом году мошенничства совершались во всех районах области. После Благовещенска по количеству таких преступлений идут Белогорск, Свободный и Тында. А вот самым безопасным районом оказался Константиновский.

— Прокуроры постоянно проводят просвещение граждан по предупреждению мошенничества. Сотрудники распространяют памятки, баннеры и видеорекламу в общественных местах. А также проводят разъяснения в коллективах граждан, в СМИ и соцсетях, — сообщает прокуратура Амурской области.