Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:10 1

В Приамурье с начала года мошенники совершили более 1500 преступлений

В Приамурье с начала года мошенники совершили более 1500 преступлений
Фото: pixabay.com

В Приамурье с начала года зарегистрировали 1539 фактов мошенничества. Почти каждое второе — с использованием цифровых технологий. Больше всего мошенников оказалось в Благовещенске — 794 преступления.

В этом году мошенничства совершались во всех районах области. После Благовещенска по количеству таких преступлений идут Белогорск, Свободный и Тында. А вот самым безопасным районом оказался Константиновский.

— Прокуроры постоянно проводят просвещение граждан по предупреждению мошенничества. Сотрудники распространяют памятки, баннеры и видеорекламу в общественных местах. А также проводят разъяснения в коллективах граждан, в СМИ и соцсетях, — сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 238

#интернет #происшествия #технологии

распечатать


В России и мире

В Мексике найдены тела 59 пропавших без вести

Общество

Амурские пограничники задержали пятерых китайцев
В России и мире

Под Новосибирском 14-летняя школьница спрятала своего новорожденного ребенка в холодильнике
Общество

Выбор читателей за 28 октября
Комментарии
Показать все (1)
  • ds82

    ds82
    5 минут назад

    "Больше всего мошенников оказалось в Благовещенске — 794 преступления."

    или пострадавших?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь