Завтра в Приамурье облачно, на севере снег и дождь

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Ночью в отдельных районах туман. Местами по северным районам сохраняется гололёд. Ветер восточный, юго-восточный слабый, с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью — 2 — 7 °С, по северу при прояснении —12 —17 °С. Днём +4 +9 °С, по северу при облачности —1 —6 °С.

В Белогорске температура ночью —3...—5°С, днём до +4°С, ясно, без осадков. Ветер 3—8 метров в секунду.

В Завитинске ночью —2...—4°С, днём —1+3°С, ясно, осадков не ожидается. Ветер 1—6 метров в секунду.

В Райчихинске ночью снег, температура воздуха —1...0°С, днём 0 +1°С, пасмурно, возможен дождь. Ветер 2—3 метра в секунду.

В Архаре ночью —2 —4°С, днём до +4°С, ясно, без осадков. Ветер до 4 метров в секунду.

В Свободном температура воздуха ночью —4 —5°С, днём —2 +4°С, ясно и без осадков. Ветер 3-—8 метров в секунду.

В Шимановске ночью —4 —5°С, днём —2 +4°С, ясно, осадков не ожидается. Ветер 3—6 метров в секунду.

В Зее ночью температура —4 —7°С, днём —4 +3°С, пасмурно, но без осадков. Ветер 2—8 метров в секунду.

В Сковородине температура воздуха ночью—5 —7°С, днём —6 —1°С, переменная облачность, без осадков. Ветер 1—4 метра в секунду.

В Тынде ночью до —14°С, днём —6 —4°С, облачно, без осадков. Ветер 1—3 метра в секунду, сообщает портал gismeteo.ru.

В Благовещенске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5—10 метров в секунду, днём 6-—11 метров в секунду. Температура ночью —2—4 °С, днём 5+7°С.