Школьники на Амуре за два года спасли 260 краснокнижных черепах

В долине нижнего течения Амура есть все условия для размножения дальневосточной черепахи. Эту рептилию ещё называют триониксом, она занесена в Красную книгу РФ. Панцирь у них не твердеет – он мягкий. Поэтому кожистые черепахи беззащитны перед хищниками.

— Дальневосточная черепаха встречается всё реже. Поэтому нужно сохранить потомство черепахи от паводков. Вода прибывает, когда детёныши ещё не вылупились, а в большой воде кладка сразу погибает, — отмечает координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России Ольга Чеблукова.

Специалисты «Заповедного Приамурья» передали школьникам оборудование на полевой сезон. Также они снабжают ребят литературой и контролируют работы. Консультирует школьников доктор биологических наук Валентина Тагирова. Она всю жизнь изучает трионикса в Большехехцирском заповеднике, сообщает пресс-служба Амурского филиала WWF России.

— Гнездо черепахи сложно устроено. Яйца уложены пирамидкой с основанием из самых крупных. Самка после кладки прикрывает их защитным слоем песка. Иногда на нескольких сотнях метров берега находятся десятки кладок. Однако разорять гнёзда любят енотовидные собаки, лисицы и птицы. Поэтому важно поддержать исследование, — говорит начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье» Римма Андронова.

Во второй половине июня этого года уровень воды на Амуре поднялся до затопления поймы. А в июле и августе школьники и педагог Дмитрий Кришкевич искали гнезда дальневосточной черепахи. В окрестностях Иннокентьевки ребята описывали биотопы, замеряли гнёзда, яйца и расстояние от гнёзд до воды. Также они устанавливали температуру воды, воздуха и гнездовой лунки. Собирать кладки, которым грозило затопление, разрешили в Росприроднадзоре.

— В прошлом году мы спасли и выпустили на волю 83 черепашки. В этом году, как только вода начала подниматься, мы уже знали, где искать кладки. Всего мы нашли 177 яиц в семи гнёздах. Всех их промаркировали и поместили в инкубатор. А уже в конце августа вылупилось 147 особей. Каждый черепашонок не более пяти сантиметров в диаметре, — рассказывает педагог допобразования Центра внешкольной работы села Троицкое Дмитрий Кришкевич.

Выпустили черепашат 4 сентября в озеро Гасси в нацпарке «Анюйский». Черепашата из последних двух кладок вылупились поздно. Поэтому их оставили до весны при Центре допобразования. Сейчас за ними ухаживают дети, а потом для них искусственно создадут условия зимовки. Благодаря такой работе школьники в будущем не навредят природе. Они уже сейчас стали её помощниками.