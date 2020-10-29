У жителей 25 отдалённых сёл Приамурья появится возможность посетить Пенсионный фонд

В ноябре 2020 года в 25 сёлах Благовещенского, Свободненского, Магдагачинского и Мазановского районов проведут работу мобильные офисы Пенсионного фонда. График может измениться в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщили в пресс-службе фонда.

Приём граждан традиционно пройдёт в зданиях администраций и сельских клубах. На полноценных приёмах можно будет получить справки, подать документы и получить консультации. Также свои вопросы можно задать бесплатно, позвонив на горячую линию, по номеру 8 800 600 02 38.

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zaretskaya