Житель Владивостока выиграл в лотерею 600 тысяч и узнал об этом только через три месяца

В Хабаровске счастливчик был проездом. Он зашёл в магазин недалеко от вокзальной площади за лимонадом. На сдачу продавец предложил мужчине взять лотерейный билет. Виктор, не задумываясь, вытянул один.

— Кстати, билет я потерял, а смс о выигрыше пропустил, так как был сосредоточен на работе в командировке. Только через три месяца вспомнил, что при покупке указывал свой телефон. Зарегистрировался на сайте «Столото» и увидел выигрыш. Я был шокирован, — делится победитель.

Билет был привязан к его номеру телефона, поэтому, когда он прошёл регистрацию на сайте, его выигрыш автоматически отобразился в личном кабинете.

Выигранные деньги победитель собирается инвестировать в акции или в развитие бизнеса.