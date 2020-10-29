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29октября
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Житель Владивостока выиграл в лотерею 600 тысяч и узнал об этом только через три месяца

Житель Владивостока выиграл в лотерею 600 тысяч и узнал об этом только через три месяца
Фото: pixabay.com

Житель Владивостока Виктор купил лотерейный билет в Хабаровске, но узнал о выигрыше спустя три месяца. Призом оказался загородный дом стоимостью 600 000 рублей. Свой выигрыш мужчина взял деньгами, сообщают в «Столото».

В Хабаровске счастливчик был проездом. Он зашёл в магазин недалеко от вокзальной площади за лимонадом. На сдачу продавец предложил мужчине взять лотерейный билет. Виктор, не задумываясь, вытянул один.

— Кстати, билет я потерял, а смс о выигрыше пропустил, так как был сосредоточен на работе в командировке. Только через три месяца вспомнил, что при покупке указывал свой телефон. Зарегистрировался на сайте «Столото» и увидел выигрыш. Я был шокирован, — делится победитель.

Билет был привязан к его номеру телефона, поэтому, когда он прошёл регистрацию на сайте, его выигрыш автоматически отобразился в личном кабинете.

Выигранные деньги победитель собирается инвестировать в акции или в развитие бизнеса.

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#жизнь #лёгкие новости

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