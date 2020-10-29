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29октября
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Учитель благовещенской гимназии объяснила, почему открыто выступила за «дистанционку»

Учитель благовещенской гимназии объяснила, почему открыто выступила за «дистанционку»
Фото: pixabay.com

Учитель гимназии № 1 Благовещенска Людмила Ситникова написала открытое письмо, в котором попросила у профсоюзов и городской власти защиты от коронавируса. Учитель считает, что можно обезопасить огромное количество людей, переведя школы на дистанционное обучение. Также в письме педагог жалуется на высокие цены в аптеках, недостаточное количество лекарств и загруженность лабораторий.

Как рассказала Амур.инфо Людмила Геннадьевна, несмотря на термометрию, которую регулярно проводил медперсонал, в школе было очень много кашляющих учеников. Ходили на занятия и ребята, у которых болели родители и другие родственники. Таким образом, были созданы идеальные условия для распространения коронавируса.

– Сейчас ситуация такая, что большинство педагогов у нас на больничном. В некоторых классах в день по 1-2 урока. Я не понимаю, почему в октябре, когда стало очевидно, что у нас такая волна заболевших, нельзя было перевести школьников на дистанционное обучение. Сколько судеб тогда бы были защищены! – рассказывает Людмила Геннадьевна.

В открытом письме Людмила Ситникова говорит не только об общешкольной проблеме, но и о личной трагедии: «В результате коронавирусной пневмонии у меня 25 % поражения легких, у моей мамы, Варфоломеевой Риммы Алексеевны (заслуженный учитель РФ) и моего отца, Варфоломеева Геннадия Александровича – 50-70 %! За что?! Кто за это ответит?!»

При этом Людмила Геннадьевна подчеркнула, что решать проблему необходимо не на уровне школы, а на уровне городской власти.

Мэрия города уже отреагировала на открытое письмо.

– Мэр Благовещенска Олег Имамеев дал поручение провести служебную проверку в гимназии № 1 по указанным фактам, а также во всех других общеобразовательных учреждениях города на предмет неукоснительного соблюдения мер неспецифической профилактики (утренние фильтры, отстранение учащихся и персонала школ при первых признаках заболеваний, работа рециркуляторов, соблюдение масочного режима взрослыми, наличие дезсредств, проведение дезинфекции помещений и контактных поверхностей и другое). Результаты проверки будут опубликованы на сайте администрации города Благовещенска, – рассказали в пресс-службе мэрии.

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#городская власть #образование

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Им про Фому, а они про Ерему... Сказано же, что болеют! Ваши меры профилактики как мёртвому припарка. Идёт вал заболеваемости, который наше здравоохранение остановить не в силах.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Олег Имамеев уже отправил проверку, но не в больницы и лаборатории (он и так знает что там жопа), а в школу, чтобы учителей вздрючили и те молчали!

  • Ярило

    Ярило
    1 час назад

    еще осталось медикам написать открытое письмо, чтоб их уберегли и их семьи, и перевели на дистанционную работу

  • Янтарь

    Янтарь
    1 час назад

    Молодец педагог. Написала Л. Г. правильно. По всей стране введен масочный режим, все работники в школах в масках, а детям видите ли не положено. Они разве не могут

  • Янтарь

    Янтарь
    1 час назад

    ... быть носителями вируса?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Ярило, все прозаичнее - они просто увольняются https://gtrkamur.ru/news/2020/10/15/121110

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    59 минут назад

    А больничка на Уралова, рядом с горпарком, пригодилась бы. Но вот незадача - Едросня ее продала!

  • agbor

    agbor
    53 минуты назад

    Все правильно говорит, у детей по 1-2 урока в день, очень много заболевших. Расписание занятий меняют каждый день!!!

  • 28ups

    28ups
    51 минута назад

    400 человек, извините, но срало на клятву Гепократа

  • Канолга

    Канолга
    49 минут назад

    Дмитрий Русский, чем бы помогла 3больница? Если не хватает врачей? Волонтеры бы там лечили или кто?

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