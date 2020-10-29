Учитель благовещенской гимназии объяснила, почему открыто выступила за «дистанционку»

Учитель гимназии № 1 Благовещенска Людмила Ситникова написала открытое письмо, в котором попросила у профсоюзов и городской власти защиты от коронавируса. Учитель считает, что можно обезопасить огромное количество людей, переведя школы на дистанционное обучение. Также в письме педагог жалуется на высокие цены в аптеках, недостаточное количество лекарств и загруженность лабораторий.

Как рассказала Амур.инфо Людмила Геннадьевна, несмотря на термометрию, которую регулярно проводил медперсонал, в школе было очень много кашляющих учеников. Ходили на занятия и ребята, у которых болели родители и другие родственники. Таким образом, были созданы идеальные условия для распространения коронавируса.

– Сейчас ситуация такая, что большинство педагогов у нас на больничном. В некоторых классах в день по 1-2 урока. Я не понимаю, почему в октябре, когда стало очевидно, что у нас такая волна заболевших, нельзя было перевести школьников на дистанционное обучение. Сколько судеб тогда бы были защищены! – рассказывает Людмила Геннадьевна.

В открытом письме Людмила Ситникова говорит не только об общешкольной проблеме, но и о личной трагедии: «В результате коронавирусной пневмонии у меня 25 % поражения легких, у моей мамы, Варфоломеевой Риммы Алексеевны (заслуженный учитель РФ) и моего отца, Варфоломеева Геннадия Александровича – 50-70 %! За что?! Кто за это ответит?!»

При этом Людмила Геннадьевна подчеркнула, что решать проблему необходимо не на уровне школы, а на уровне городской власти.

Мэрия города уже отреагировала на открытое письмо.

– Мэр Благовещенска Олег Имамеев дал поручение провести служебную проверку в гимназии № 1 по указанным фактам, а также во всех других общеобразовательных учреждениях города на предмет неукоснительного соблюдения мер неспецифической профилактики (утренние фильтры, отстранение учащихся и персонала школ при первых признаках заболеваний, работа рециркуляторов, соблюдение масочного режима взрослыми, наличие дезсредств, проведение дезинфекции помещений и контактных поверхностей и другое). Результаты проверки будут опубликованы на сайте администрации города Благовещенска, – рассказали в пресс-службе мэрии.