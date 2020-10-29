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29октября
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В Благовещенске автомобиль сбил молодого мужчину

В Благовещенске автомобиль сбил молодого мужчину
Фото: pixabay.com

Вечером 28 октября в Благовещенске на улице Октябрьской произошло ДТП. Мужчина-пешеход в возрасте 34 лет переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. На него наехал автомобиль. Пешеход с травмами доставлен в лечебное учреждение.

В полиции отметили, что ДТП произошло рядом с регулируемым светофорами перекрестком.

— На территории Благовещенска установлено 173 светофорных объекта на перекрестках и пешеходных переходах. И, несмотря на это, пешеходы продолжают подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Так, только с начала октября 2020 года сотрудниками ДПС пресечено порядка 400 нарушений правил перехода проезжей части, — сообщила старший инспектор по пропаганде БДД отдела ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Ирина Самарина.

Статистика показывает, что с начала 2020 года на территории Благовещенска произошло 113 ДТП с участием пешеходов, в 25 случаях пешеходы получали травмы по собственной неосторожности, переходя проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в непосредственной близости от регулируемых пешеходных переходов.

Фото: @kriminal.blg

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#дороги #ДТП

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