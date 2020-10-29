Учёные выяснили, почему летучие мыши переносят только опасные вирусы
Журнал PNAS опубликовал исследование учёных из Университета Дьюка и Национального университета Сингапура, которые изучили два вида крыланов, в том числе летучую мышь, и выяснили, что животные переносят множество вирусов, но не болеют ими из-за особенностей иммунной системы.
У рукокрылых снижена выработка ферментов, который важен для активации белка, провоцирующего начало воспалительных реакций в организме. Притупленный иммунный ответ препятствует развитию воспалительных реакций, вирусы могут находиться в организме без последствий для здоровья. Такие исследования, по словам учёных, могут помочь в разработке терапии.
— Наши результаты могут быть полезны для развития новых терапевтических стратегий, которые позволят контролировать и лечить инфекционные заболевания человека. Научные данные свидетельствуют, что подавление выраженных воспалительных реакций повышает продолжительность жизни у людей, — заключает профессор Ванг Линфа, ведущий автор исследования.
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