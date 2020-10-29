Учёные выяснили, почему летучие мыши переносят только опасные вирусы

У рукокрылых снижена выработка ферментов, который важен для активации белка, провоцирующего начало воспалительных реакций в организме. Притупленный иммунный ответ препятствует развитию воспалительных реакций, вирусы могут находиться в организме без последствий для здоровья. Такие исследования, по словам учёных, могут помочь в разработке терапии.

— Наши результаты могут быть полезны для развития новых терапевтических стратегий, которые позволят контролировать и лечить инфекционные заболевания человека. Научные данные свидетельствуют, что подавление выраженных воспалительных реакций повышает продолжительность жизни у людей, — заключает профессор Ванг Линфа, ведущий автор исследования.