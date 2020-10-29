Жителям Хэйхэ запретили рыбачить и охотиться у берегов Амура

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В Хэйхэ и в пограничных деревнях местных жителей будут штрафовать за нарушение пограничного режима с Амурской областью. Власти призывают местное население делиться информацией о нарушителях. За такие сообщения им готовы заплатить от 200 до 2 000 юаней.

В соответствии с распоряжением отряда пограничного контроля района Айхуэй от 26 октября жителям приграничных населённых пунктов теперь запрещён любой вид деятельности на берегу Амура, начиная от выкапывания песка и гравия, заканчивая подрывными работами, рыбалкой и охотой на дичь.

— Это также распространяется на разные способы браконьерства, в том числе на рыбалку с использованием электроудочек и яда. Власти призывают население не нарушать вышеуказанные правила. В случае нарушений их могут лишить дотаций, которые выплачивают жителям деревень в приграничных регионах. Призываем жителей населенных пунктов на границе проявлять инициативу и заявлять органам безопасности о нарушениях, выдавая личность нарушителей. Власти гарантируют анонимность. Всех, кто будет рассказывать о правонарушениях, ждёт вознаграждение от 200 до 2 000 юаней (от 2 200 до 23 330 рублей), — пишет портал Вiang.ru со ссылкой на китайские власти.

В распоряжении не поясняется, связано ли данное ужесточение со вспышкой коронавирусной инфекции в Амурской области. Однако ещё весной власти провинции Хэйлунцзян начали усиливать контроль за пограничными с Россией регионами, мотивируя это риском проникновения коронавирусной инфекции из России в Китай. В том числе с апреля месяца стали выплачивать вознаграждение тем, кто донесёт в органы общественной безопасности информацию о перебежчиках и случаях нелегального пересечения границы.

Накануне амурские пограничники поймали пятерых граждан КНР, нарушителей границы.