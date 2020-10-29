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29октября
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сегодня, 13:24 1

В России бюджетные деньги на праздники могут направить на покупку медицинских масок

В России бюджетные деньги на праздники могут направить на покупку медицинских масок
Фото: pixabay.com

Перераспределить заложенные в бюджете на организацию праздников и фестивалей деньги предложил депутат Государственной думы Никита Березин. Он предложил бюджетные средства направить на покупку медицинских масок для населения, сообщают «Известия».

Депутат считает, что масочно-перчаточный режим многие граждане не выполняют в первую очередь из-за затрат с ним связанных. По этой причине бесплатная раздача средств индивидуальной защиты может решить проблему с защитой населения от инфекций.

— Правительство совместно с региональными органами власти предпринимает меры по предотвращению распространения инфекции. Одной из них является обязательное использование средств индивидуальной защиты в общественных местах — масок и перчаток, которые необходимо менять каждые 2-3 часа. Обязывая граждан под угрозой штрафов их использовать, органы власти возлагают на них дополнительные финансовые расходы, — подчеркнул Березин.

По оценкам депутата, сэкономленные средства в рамках федерального бюджета составят около 6-7 миллиардов рублей. Инициативу Березина поддерживают представители большинства фракций Госдумы, но единого мнения на этот счёт нет. Отдельные депутаты выражают сомнения в целесообразности такого решения и считают эту тему популистской.

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#коронавирус #медицина #российская власть

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Хорошее обогащение для Путинского дружка - производителя масок, учредитель которой зарегистрирован на Кипре!

    И закупки будут по спекулятивной цене 15 рублей за маску, а не по 2 рубля как и должно быть!

    Чувствую, Россия без штанов останется...

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