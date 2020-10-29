Управление ветеринарии Приамурья дало комментарий по поводу случаев гибели животных

Фото: pixabay.com

За одну неделю в Амурской области зафиксированы нападения на коров сразу в двух районах — Ивановском и Бурейском, а в ДТП на дорогах области погибли лошади и свинья.

— Ответственность за подобного рода происшествия в первую очередь несут владельцы животных, которые отпускают их на «самостоятельный выгул». Из-за безалаберности, а зачастую обычной жадности хозяев коров и лошадей, которые не хотят платить пастуху, страдают не только сами животные, но и люди — в случаях ДТП, а также посевы на полях и другое имущество растениеводов. Несмотря на наступление холодов, в Приамурье продолжаются рейды по выявлению на полях бродячего скота. К сожалению, жалобы на него продолжают поступать, — отметили в управлении ветеринарии Амурской области.

Напомним, двух мёртвых коров нашли в поле в Ивановском районе. Животные находились на выпасе. Есть предположение, что их закололи. С огнестрельными ранениями пришли с пастбища коровы в Бурейском районе. Животных пришлось забить.

На двадцатом километре трассы Благовещенск – Свободный под колёса автомобиля угодил хряк. От удара животное погибло.

Неподалёку от Свободного, на автодороге в Благовещенск, автомобиль сбил двух лошадей. Животные не выжили. В ДТП погибли лошадь и жеребёнок, всадник, в момент аварии находившийся верхом на лошади, получил тяжёлые травмы.