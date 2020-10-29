Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:38 6

Управление ветеринарии Приамурья дало комментарий по поводу случаев гибели животных

Управление ветеринарии Приамурья дало комментарий по поводу случаев гибели животных
Фото: pixabay.com

За одну неделю в Амурской области зафиксированы нападения на коров сразу в двух районах — Ивановском и Бурейском, а в ДТП на дорогах области погибли лошади и свинья.

— Ответственность за подобного рода происшествия в первую очередь несут владельцы животных, которые отпускают их на «самостоятельный выгул». Из-за безалаберности, а зачастую обычной жадности хозяев коров и лошадей, которые не хотят платить пастуху, страдают не только сами животные, но и люди — в случаях ДТП, а также посевы на полях и другое имущество растениеводов. Несмотря на наступление холодов, в Приамурье продолжаются рейды по выявлению на полях бродячего скота. К сожалению, жалобы на него продолжают поступать, — отметили в управлении ветеринарии Амурской области.

Напомним, двух мёртвых коров нашли в поле в Ивановском районе. Животные находились на выпасе. Есть предположение, что их закололи. С огнестрельными ранениями пришли с пастбища коровы в Бурейском районе. Животных пришлось забить.

На двадцатом километре трассы Благовещенск – Свободный под колёса автомобиля угодил хряк. От удара животное погибло.

Неподалёку от Свободного, на автодороге в Благовещенск, автомобиль сбил двух лошадей. Животные не выжили. В ДТП погибли лошадь и жеребёнок, всадник, в момент аварии находившийся верхом на лошади, получил тяжёлые травмы.

Просмотров всего: 660

#ДТП #животные #жизнь

распечатать


Общество

Школьники на Амуре за два года спасли 260 краснокнижных черепах
Общество

Житель Владивостока выиграл в лотерею 600 тысяч и узнал об этом только через три месяца
Происшествия

В Благовещенске автомобиль сбил молодого мужчину
Общество

Пожарный из Райчихинска спас застрявшую в заборе косулю

Комментарии
Показать все (6)
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Прекрасный ответ!

    Вашу корову пристрелили - сами виноваты! Не хватает больниц - сами виноваты, надо было в масках ходить!

    В духе Едросовской России!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Дмитрий Русский, если кто-то ночью гуляет по гаражам, то вероятность нарваться вырастает в геометрической прогрессии (если что)

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    ЛайКа, и Вы считаете это нормальным? У меня автомобиль, я его ставлю в гараж! Я вынужден ходить среди гаражей!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Потому что бережёте своё имущество, а те хозяева нет)

    И вы не ребёнок/подросток, за которым не следят родители. В данном случае родители вообще не виноваты, что он шастает?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    ЛайКа, в деревнях и частном секторе дети шастают - на горки, до площадки, к друзьям т.д. И если ребенка кто-то по пути с площадки пристрелит, виноват тот кто стрелял, и тот кто выдавал разрешение на владение оружием, и законодатели, которые ввели мораторий на высшую меру наказания! Другой случай - ребенка задушили и сбросили в озеро!

  • dikan

    dikan
    11 минут назад

    Что то вас не туда... Хозяин коров пожалел денег на пастуха, корова пришла на мое поле и испортила урожай... Жадный хозяин коровы расплатился ее жизнью...

Показать все (6)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь