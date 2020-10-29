В Мексике найдены тела 59 пропавших без вести
В Мексике в штате Гуанахуато сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайное захоронение с телами 59 человек. Об этом сообщила в Facebook глава Национальной комиссии по поиску пропавших без вести Карла Осуна, пишет ТАСС.
Она заявила, что в тайных захоронениях найдены 59 тел жертв организованных преступных группировок. Поиски продолжаются.
Несмотря на все усилия властей по борьбе с преступностью, в Мексике наблюдается очень высокий уровень насилия. На начало 2020 года в стране насчитывалось более 61 тыс. пропавших без вести.
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