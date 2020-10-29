В Мексике найдены тела 59 пропавших без вести

Она заявила, что в тайных захоронениях найдены 59 тел жертв организованных преступных группировок. Поиски продолжаются.

Несмотря на все усилия властей по борьбе с преступностью, в Мексике наблюдается очень высокий уровень насилия. На начало 2020 года в стране насчитывалось более 61 тыс. пропавших без вести.