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29октября
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сегодня, 12:46 0

В Мексике найдены тела 59 пропавших без вести

В Мексике найдены тела 59 пропавших без вести
Фото: mir24.tv

В Мексике в штате Гуанахуато сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайное захоронение с телами 59 человек. Об этом сообщила в Facebook глава Национальной комиссии по поиску пропавших без вести Карла Осуна, пишет ТАСС.

Она заявила, что в тайных захоронениях найдены 59 тел жертв организованных преступных группировок. Поиски продолжаются.

Несмотря на все усилия властей по борьбе с преступностью, в Мексике наблюдается очень высокий уровень насилия. На начало 2020 года в стране насчитывалось более 61 тыс. пропавших без вести.

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#криминал #происшествия

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