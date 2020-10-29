Амурский кожвендиспансер начал работу как провизорный госпиталь

Областной кожно-венерологический диспансер начал принимать пациентов не по своему профилю. Медучреждение распоряжением главы региона Василия Орлова превращено в провизорный госпиталь.

— Этот госпиталь сейчас является структурным подразделением Амурской областной клинической больницы и нацелен на лечение пациентов с внебольничными пневмониями с отрицательно лабораторно подтверждённым диагнозом на COVIV-19, то есть это те пневмонии, которые не являются осложнением лечения «ковидных» больных, — рассказала и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

Госпиталь готов принять до 100 пациентов. Региональные власти уверены, что провизорные госпитали позволят разгрузить специализированные на лечении коронавируса медучреждения. Медики в инфекционных госпиталях будут сконцентрированы на лечении только «ковидных» пациентов.