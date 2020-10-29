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29октября
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сегодня, 12:38 3

Амурский кожвендиспансер начал работу как провизорный госпиталь

Амурский кожвендиспансер начал работу как провизорный госпиталь
Фото: amurobl.ru

Областной кожно-венерологический диспансер начал принимать пациентов не по своему профилю. Медучреждение распоряжением главы региона Василия Орлова превращено в провизорный госпиталь.

— Этот госпиталь сейчас является структурным подразделением Амурской областной клинической больницы и нацелен на лечение пациентов с внебольничными пневмониями с отрицательно лабораторно подтверждённым диагнозом на COVIV-19, то есть это те пневмонии, которые не являются осложнением лечения «ковидных» больных, — рассказала и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

Госпиталь готов принять до 100 пациентов. Региональные власти уверены, что провизорные госпитали позволят разгрузить специализированные на лечении коронавируса медучреждения. Медики в инфекционных госпиталях будут сконцентрированы на лечении только «ковидных» пациентов.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    А больница на Уралова, рядом с горпарком, пригодилась бы. Но вот незадача - Едросня ее уничтожила!

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    За продажу 3-ей горбольницы нужно сажать в тюрьму, а они руководят нами. И что такое 100 коек? На 2 дня?

  • dikan

    dikan
    11 минут назад

    А не подскажете, с кожными болезнями теперь где лечится? Псориазы, дерматиты...

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