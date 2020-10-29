Двум амурчанам грозит срок за незаконную покупку огнестрельного оружия

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Житель Зейского района пытался незаконно приобрести огнестрельное оружие у продавца из Благовещенска. Не имея возможности самостоятельно забрать покупку, он попросил помощи у знакомого из областного центра, тем самым сделав его пособником преступления.

Прокурор области Руслан Медведев утвердил обвинительное заключение в отношении двух молодых людей (1990 и 1991 годов рождения), совершивших преступление, предусмотренное частью 1 статьи 222 УК РФ «Незаконное приобретение огнестрельного оружия».

По версии следствия, в июне этого года 31-летний житель Зейского района решил купить огнестрельное оружие, не имея на него разрешения. Через один из мессенджеров он договорился с жителем Благовещенска о незаконной покупке у него незарегистрированного нарезного огнестрельного оружия, изготовленного самодельным способом.

Не имея возможности приехать в областной центр, мужчина перевёл 25 000 рублей своему 30-летнему знакомому в Благовещенске и договорился, что тот заберёт его покупку у продавца. Мужчина, как считают спецслужбы, осознавая, что своими действиями он оказывает пособничество в совершении преступления, забрал у продавца оружие. Преступные действия были пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области. Они изъяли оружие из незаконного оборота.

По УК РФ за совершение данного преступления судом может быть назначено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет либо крупного штрафа.