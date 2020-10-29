Амурские пограничники задержали пятерых китайцев

В Амурской области пограничники за последние две недели задержали пять нарушителей границы. Четверо китайских рыбаков ловили рыбу в российской части вод. А один иностранец пытался проникнуть в РФ по трансграничному мосту.

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Амурской области 17 октября задержали на трансграничном мосту Благовещенск — Хэйхэ неизвестного. Он пытался незаконно пересечь госграницу РФ.

Также пограничники пресекали рыбную ловлю иностранцами в период запрета на улов в пограничных реках Амур и Уссури. Такие правила действуют в рамках соглашения между правительством РФ и правительством КНР.

— В воскресенье, 18 октября, в районе села Игнашино Сковородинского района сотрудники задержали двух иностранцев. У них изъяли лодку с мотором и сети длиной до 110 метров. А во вторник, 20 октября, уже в районе села Чесноково Михайловского района пограничный наряд на российском берегу также задержал двух рыбаков-иностранцев. Сейчас в их отношении проводятся разбирательства, — сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.