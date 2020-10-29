Несколько испытателей российской вакцины «Спутник V» заразились коронавирусом
Некоторые участники испытания вакцины «Спутник V» получили положительный результат теста на коронавирус, но им могли ввести плацебо, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Точно узнать, кто получил вакцину, а кто плацебо, можно будет в середине ноября после расшифровки данных, заявил он.
Также Гинцбург добавил, что половина участников исследования получили первый компонент вакцины, а почти 9 тысяч человек провакцинированы уже второй раз.
Вакцина «Спутник V», созданная центром Гамалеи для профилактики коронавируса, состоит из двух компонентов, которые вводятся с промежутком в три недели. В августе она была зарегистрирована Минздравом России.
Исследования вакцины от COVID-19 начались 7 сентября в Москве. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч человек, 10 тысяч из них получат плацебо, что необходимо для проверки эффективности вакцины.
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