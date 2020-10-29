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29октября
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сегодня, 12:04 0

Несколько испытателей российской вакцины «Спутник V» заразились коронавирусом

Несколько испытателей российской вакцины «Спутник V» заразились коронавирусом
Фото: stolica-s.su

Некоторые участники испытания вакцины «Спутник V» получили положительный результат теста на коронавирус, но им могли ввести плацебо, сообщил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Точно узнать, кто получил вакцину, а кто плацебо, можно будет в середине ноября после расшифровки данных, заявил он.

Также Гинцбург добавил, что половина участников исследования получили первый компонент вакцины, а почти 9 тысяч человек провакцинированы уже второй раз.

Вакцина «Спутник V», созданная центром Гамалеи для профилактики коронавируса, состоит из двух компонентов, которые вводятся с промежутком в три недели. В августе она была зарегистрирована Минздравом России.

Исследования вакцины от COVID-19 начались 7 сентября в Москве. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч человек, 10 тысяч из них получат плацебо, что необходимо для проверки эффективности вакцины.

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#коронавирус #медицина

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