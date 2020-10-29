Пожарный из Райчихинска спас застрявшую в заборе косулю

Пожарный возвращался с ночного дежурства домой и заметил бегущую по тротуару косулю. Через несколько минут она побежала к музыкальной школе, но застряла в заборе. Мужчина помог вызволить животное. После чего косулю отпустили в лес.

Сегодня утром командир отделения ПЧ 58 города Райчихинска Сергей Максимов возвращался домой с суточного дежурства и заметил как по тротуару бегает косуля. А через несколько минут увидел, что животное застряло в заборе возле музыкальной школы.

Сергей остановился и решил помочь животному. Ему на помощь пришли неравнодушные жители города. Чтобы косуля не поранила ни людей, ни себя, ей связали ноги. Затем, чтобы разогнуть железные прутья забора, мужчины использовали автомобильный домкрат. С его помощью расстояние между прутьями стало больше, и косулю смогли вызволить из железного «плена», сообщают спасатели амурского центра ГЗ и ПБ в своём Inatagram.

Животное во время спасательное операции не пострадало. Косулю вывезли за город и отпустили в лес.