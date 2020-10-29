В Приамурье на борьбу с COVID-19 направлены федеральные и военные медики

Зампред правительства Татьяна Голикова отметила, что ситуация с коронавирусом в стране продолжает осложняться. На сегодняшний день медицинскую помощь оказывает 82 тысячи врачей, 128 тысяч медицинский работников и 58 тысяч младшего персонала. Для помощи привлекают студентов вузов и колледжей, в несколько регионов, в том числе и в Амурскую область, направлены специалисты из федеральных учреждений и Министерства обороны.

— Для оказания помощи субъектам Российской Федерации у нас организованы на федеральном уровне бригады специалистов из федеральных учреждений, в том числе с привлечением личного состава и медицинских сотрудников Министерства обороны. В настоящее время такие специалисты работают в Амурской области, Республике Алтай, Республике Абхазия, Алтайском крае, Республике Крым, городе Севастополе, Иркутской, Курганской областях, направлены специалисты в Омскую область, — сообщила Татьяна Голикова.

Амурский минздрав не может дать официальный комментарий по этому поводу без официального запроса. Такой запрос Амур.инфо направило в ведомство.