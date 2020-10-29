В Приамурье создан электронный альманах «Что мы знаем о войне…»

Что мы знаем о войне? На этот вопрос попытались найти ответ организаторы альманаха с одноимённым названием.

В электронный альманах «Что мы знаем о войне…» вошли произведения участников Городского конкурса авторских стихов «Чтобы помнили», посвящённого 75-летию окончания второй мировой войны и Великой Отечественной войны, в рамках реализации проекта «Встретимся на Амуре…» АРОО по патриотическому воспитанию молодёжи «Зейская слобода», а также рисунки и сочинения участников областного конкурса «Моя семья в годы ВОВ 1941-1945 г.г.», проходившего в рамках проекта «Листая страницы «Блокадной книги…»», ставшего победителем конкурса Фонда президентских грантов в 2018 году.

Электронный сборник «Что мы знаем о войне…» включает в себя более 350 работ людей разного возраста. Самым младшим участникам 7 лет, самому старшему 86.

Аудио альманах «Моя семья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» и электронная версия альманаха «Что мы знаем о войне» будут вручены ветеранам ВОВ на эл. носителях. Найти свои работы или посмотреть произведения других участников можно на сайте www.зейскаяслобода.рф

Альманах должен быть заключительным мероприятием по проекту «Встретимся на Амуре…», но ситуация в стране внесла свои коррективы в работу команды проекта и волонтёров; так актёры образцовой театральной студии «Этюд» Городского дома культуры репетируют и записывают телеверсию спектакля «Нина» по пьесе Е. Набока с соблюдением всех требований роспотребнадзора. В сентябре современные сцены снимались на набережной реки Амур. Анна Бусыгина в свои 15 лет играя главную героиню спектакля в преклонном возрасте настолько вжилась в образ, что прохожие принимали её за настоящую бабушку и хотели помочь. «Прекрасные и отзывчивые люди живут в городе Благовещенске», говорит Анна.

К слову, коллектив получил диплом «За музыкальное решение спектакля «Суббастик» и стал дипломантом 3 степени Всероссийского фестиваля детских и юношеских любительских театров «Театральные каникулы на Байкале», который проходил с 23-по 26 октября в городе Байкальске, также за видео версию спектакля «Суббастик» по книге Пауля Маара, автор пьесы О.Ернев, музыка местного композитора Григория Дубянского, который так же написал мелодии и к спектаклю-воспоминанию «Нина».

Если ситуация не изменится до окончания проекта (1 декабря 2020 года), то зрители смогут увидеть видео версию спектакля на канале Youtube театральной студии «Этюд» Благовещенск. Все участники проекта надеются, что их мероприятия увидят реальные зрители.

Все мероприятия проходят при поддержке Фонда президентских грантов.