Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:25 8

Путин пообещал бесплатные лекарства тем, кто лечится от COVID-19 дома

Путин пообещал бесплатные лекарства тем, кто лечится от COVID-19 дома
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин принял решение о предоставлении бесплатных лекарств больным коронавирусом, которые лечатся дома, пишут «Известия».

Решение было принято исходя из того, что многие заразившиеся новой коронавирусной инфекцией болеют в лёгкой форме и готовы получать лечение амбулаторно. Зампред российского правительства Татьяна Голикова сообщила, что у таких больных, находящихся на домашнем лечении, есть проблема с доступностью лекарств.

— Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан наших, людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами и таким образом представилась бы возможность этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме, — заявил Владимир Путин.

На реализацию этой инициативы потребуется сумма примерно в 5 миллиардов рублей.

— Давайте договоримся, я знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно, — подчеркнул президент.

Напомним, что с 28 октября все граждане России обязаны носить маски в общественных местах.

По данным сайта стопкоронавирус.рф за период пандемии в России выявлено 1 563 976 случаев заболеваний, из них 26 935 летальных исходов и 1 171 301 человек выздоровело. В Приамурье ежедневно выявляется более 100 заразившихся.

Просмотров всего: 386

#коронавирус #медицина #российская власть

распечатать


В России и мире

Несколько испытателей российской вакцины «Спутник V» заразились коронавирусом
Коронавирус 3

В Приамурье на борьбу с COVID-19 направлены федеральные и военные медики
Общество 4

Пациенты клиники в Благовещенске, ожидающие КТ, смогут отогреваться в дежурных автобусах
Общество 11

В Хабаровске уволили директора аптечной сети за нехватку препаратов от COVID-19
Комментарии
Показать все (8)
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    43 минуты назад

    Это тот самый Путин, который обещал не поднимать пенсионный возраст?

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    42 минуты назад

    Ну вот Орлов опередил Путина, молодец!

  • inoy

    inoy
    30 минут назад

    опять надо наверное на госуслугах данные свои внести)

  • Allenga

    Allenga
    27 минут назад

    обещать одно, выполнить другое, а потом еще можно публичную порку невыполнившим устроить, на потеху и для отвлечения....

  • одна из....

    одна из....
    23 минуты назад

    Дадут зеленку пластырь и жгут)) =

  • амурская алена

    амурская алена
    13 минут назад

    Однако много ,надо будет бесплатных лекарств,кто лечится дома,если дома один больной,живет,это хорошо,а если много проживают....

  • Вета007

    Вета007
    9 минут назад

    Теперь тесты на корону вообще перестанут брать, чтобы не выписывать бесплатные лекарства, да и если сдашь пока теста дождешься уже сам все купишь... Знаем мы уже такие бесплатные акции...

  • Sasha028

    Sasha028
    4 минуты назад

    Ключевое слово "пообещал"...)))

Показать все (8)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь