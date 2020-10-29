Путин пообещал бесплатные лекарства тем, кто лечится от COVID-19 дома

Решение было принято исходя из того, что многие заразившиеся новой коронавирусной инфекцией болеют в лёгкой форме и готовы получать лечение амбулаторно. Зампред российского правительства Татьяна Голикова сообщила, что у таких больных, находящихся на домашнем лечении, есть проблема с доступностью лекарств.

— Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан наших, людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами и таким образом представилась бы возможность этой категории граждан лечиться в амбулаторном режиме, — заявил Владимир Путин.

На реализацию этой инициативы потребуется сумма примерно в 5 миллиардов рублей.

— Давайте договоримся, я знаю, что согласования в целом уже завершены, будем считать, что это решение принято. Прошу эти средства выделить незамедлительно, — подчеркнул президент.

Напомним, что с 28 октября все граждане России обязаны носить маски в общественных местах.

По данным сайта стопкоронавирус.рф за период пандемии в России выявлено 1 563 976 случаев заболеваний, из них 26 935 летальных исходов и 1 171 301 человек выздоровело. В Приамурье ежедневно выявляется более 100 заразившихся.