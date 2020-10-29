Амурская область вошла в тройку лидеров инвестиционного рейтинга на ДФО

По итогам первого полугодия 2020 года Амурская область вошла в тройку лидеров инвестиционного рейтинга Дальневосточного федерального округа. Количество инвестиций выросло на 199,9 процентов, а количество резидентов в ТОР на 36,8 процентов, рассказали в министерстве экономического развития.

Тройку лидеров по Дальнему востоку возглавили Магаданская область и Хабаровский край, Амурская область заняла третье место. Ранее Приамурье высоко оценили и на всероссийском уровне, область вошла в ТОП-30 Национального рейтинга инвестиционного климата. Регион занял 26 место среди всех субъектов страны.

— Сегодня улучшение инвестиционного климата является важнейшим фактором развития экономики Приамурья. Регион активно реализует инвестиционные проекты в различных сферах, в частности, большой упор делается на привлечение инвестиций в социальную сферу, строительство и развитие инфраструктуры. Ключевую роль здесь играет реализация проектов ТОР - развитие преференциальных режимов позволяет обеспечивать нужды региона в части запуска новых объектов и повышения качества жизни населения, развивать местное производство и выводить продукты амурского бизнеса на экспорт в другие регионы и страны, — отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.