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29октября
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сегодня, 12:14 0

В России почти половина работодателей не берёт на работу неграмотных людей

В России почти половина работодателей не берёт на работу неграмотных людей

В октябре в России Работа.ру провёл опрос более тысячи руководителей компаний и HR-директоров. Оказалось, что большинству из них важен грамотно описанный предыдущий опыт работы и навыки. А главные причины отказа — орфографические и пунктуационные ошибки в резюме.

При участии в опросе работодатели могли сделать множественный выбор пунктов. Поэтому сумма процентов может быть больше ста.

— Больше всего работодателей — 47% отталкивают в резюме орфографические и пунктуационные ошибки. Остальных не устраивает множество ненужной информации о кандидате, а также то, что соискатель путает навыки с личными качествами. Меньше всего работодателей не готовы рассматривать резюме без фотографии или с ярким дизайном, — сообщает сервис для поиска работы и подбора персонала Работа.ру.

Также исследователи выяснили основную причину мгновенного отказа в работе. Несоответствие соискателя требованиям вакансии отталкивает 69% работодателей. Для 45% при найме важна нечастая смена мест работы. Ещё почти четверть работодателей настораживает недостоверная информация в резюме. А вот слишком долгий перерыв в работе смущает всего 11%.

— Целых 75% представителей компаний считают важным условием резюме грамотно описанный предыдущий опыт работы и навыки. Треть хотят видеть в резюме только цифры и факты, а четверть — портфолио. Ещё 23% нужны сформулированные сильные стороны кандидата. А 13% хотят видеть законченное высшее или дополнительное образование, а также ссылки на страницы в соцсетях, — сообщает Работа.ру.

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#жизнь #работа

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