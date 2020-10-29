В России почти половина работодателей не берёт на работу неграмотных людей

При участии в опросе работодатели могли сделать множественный выбор пунктов. Поэтому сумма процентов может быть больше ста.

— Больше всего работодателей — 47% отталкивают в резюме орфографические и пунктуационные ошибки. Остальных не устраивает множество ненужной информации о кандидате, а также то, что соискатель путает навыки с личными качествами. Меньше всего работодателей не готовы рассматривать резюме без фотографии или с ярким дизайном, — сообщает сервис для поиска работы и подбора персонала Работа.ру.

Также исследователи выяснили основную причину мгновенного отказа в работе. Несоответствие соискателя требованиям вакансии отталкивает 69% работодателей. Для 45% при найме важна нечастая смена мест работы. Ещё почти четверть работодателей настораживает недостоверная информация в резюме. А вот слишком долгий перерыв в работе смущает всего 11%.

— Целых 75% представителей компаний считают важным условием резюме грамотно описанный предыдущий опыт работы и навыки. Треть хотят видеть в резюме только цифры и факты, а четверть — портфолио. Ещё 23% нужны сформулированные сильные стороны кандидата. А 13% хотят видеть законченное высшее или дополнительное образование, а также ссылки на страницы в соцсетях, — сообщает Работа.ру.