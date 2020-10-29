Под Новосибирском 14-летняя школьница спрятала своего новорожденного ребенка в холодильнике
В Новосибирской области погиб новорожденный, которого 14-летняя мать положила в морозилку. Об этом ТАСС рассказала Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в регионе.
Она сообщила, что трагедия произошла в селе Верх-Тула. Мать девочки вызвала для нее скорую помощь из-за болей в животе, решив, что это аппендицит. Приехавшему врачу школьница рассказала, что родила ребенка и положила его в морозилку. Медик вызвала полицию.
Следователи выясняют все обстоятельства смерти новорожденного и проверяют, не состояла ли школьница на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
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