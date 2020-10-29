На севере Приамурья на трассе «Лена» застряли десятки большегрузов

Из-за обильного снегопада, который вчера прошёл в Тындинском районе, на федеральной автодороге «Лена» произошёл затор. Вчера десятки машин не могли проехать, так как дорогу в районе Соловьёвска перегородила фура, водитель которой потерял управление на заснеженной трассе.

— Осадки вызвали многочисленные заторы. На видео, которые сегодня прислали наши подписчики, видно, как вдоль трассы стоят десятки большегрузных автомобилей. Сегодня большая фура перегородила путь в районе села Соловьевск Тындинского района, — сообщает «Газета БАМ» в своём аккаунте в Instagram.

В самом Соловьёвске, как пишут подписчики аккаунта, работала уборочная техника.