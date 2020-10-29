Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:10 0

На севере Приамурья на трассе «Лена» застряли десятки большегрузов

Из-за обильного снегопада, который вчера прошёл в Тындинском районе, на федеральной автодороге «Лена» произошёл затор. Вчера десятки машин не могли проехать, так как дорогу в районе Соловьёвска перегородила фура, водитель которой потерял управление на заснеженной трассе.

— Осадки вызвали многочисленные заторы. На видео, которые сегодня прислали наши подписчики, видно, как вдоль трассы стоят десятки большегрузных автомобилей. Сегодня большая фура перегородила путь в районе села Соловьевск Тындинского района, — сообщает «Газета БАМ» в своём аккаунте в Instagram.

В самом Соловьёвске, как пишут подписчики аккаунта, работала уборочная техника.

Просмотров всего: 464

#дороги #погода #Тында

распечатать


Общество 1

Поезд между Тындой и Благовещенском будет ходить реже — теперь можно летать
Общество 3

В Тынде укладывают асфальт в снег
Общество 1

На выходных в Приамурье пройдут сильные осадки
Общество

В Приамурье будет пасмурно: прогноз погоды на 29 октября
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь