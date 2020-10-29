Мошенники причинили ущерб семье Алексея Баталова в 36 миллионов рублей

Подозреваемые были задержаны, но суд не стал отправлять их под стражу. На данный момент имущество Алексея Баталова находится под арестом.

По словам адвоката Павла Астахова, вдова народного артиста СССР Алексея Баталова и его дочь Мария хотят, чтобы справедливость восторжествовала и им вернули то, что отобрали.

Астахов уточнил, что общая сумма ущерба семье Баталова оценивается в 36 миллионов рублей.

Адвокат также заявил, что Дрожжина и Цивин сами виноваты, что оказались на скамье подсудимых. Если бы они все вернули, вдова и дочь Баталова не стали бы доводить дело до суда.

Актриса Наталия Дрожжина и ее муж Михаил Цивин помогли организовать похороны Алексея Баталова и уговорили его вдову подписать доверенность на свое имя. После этого они переписали на себя всю недвижимость, сняли деньги со счетов, а также забрали архивные документы Алексея Баталова.