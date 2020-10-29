Пациенты клиники в Благовещенске, ожидающие КТ, смогут отогреваться в дежурных автобусах

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С 30 октября в Благовещенске в районе улиц Ленина — Богдана Хмельницкого, где расположен медицинский центр «Медлайн Премьер», начнут дежурить два тёплых автобуса.

В автобусах смогут отдохнуть и погреться амурчане, ожидающие процедуры компьютерной томографии, сообщает администрация Благовещенска.

— Администрация нашей клиники решила, что нам необходимы тёплые места на улице, потому что количество пациентов, которым проводят КТ, увеличивается. Чтобы сохранить социальную дистанцию и сохранить здоровье пациентов и персонала, мы решили поставить теплые палатки и биотуалеты. Но практика показала, что более удобными для людей будут тёплые автобусы. Поэтому было принято решение заключить договор с Автоколонной 1275, чтобы у клиники стояли один или два тёплых автобуса для ожидающих пациентов. Автобусы будут регулярно обрабатывать обеззараживающими препаратами, — пояснила Катерина Тарасовкая, генеральный директор клиники ООО «Медлайн-Премьер».

Накануне амурские врачи попросили жителей области не проходить компьютерную томографию по собственной инициативе. По мнению специалистов, в постановке диагноза COVID-19 она помогает не столь эффективно, как многим кажется. Пациенты же пожаловались на многочасовые очереди в ожидании КТ, отсутствие стульев и туалетов. По словам амурчан, проходивших процедуру в муниципальных больницах, многим приходится с температурой и плохим самочувствием дожидаться своей очереди стоя.