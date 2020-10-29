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29октября
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сегодня, 10:16 1

Вода в одной из рек Приморья окрасилась в ярко-зелёный цвет

Вода в одной из рек Приморья окрасилась в ярко-зелёный цвет
Фото: pixabay.com

В селе Кневичи из Приморского края река Грязная приобрела необычный цвет. О воде ярко-зелёного цвета сообщило РИА Новости.

Инцидент прокомментировала начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа Александра Мурзина. По её словам, вода изменила цвет на ярко-зеленый из-за присутствия в ней органического красителя — уранина. Предположительно, в реку краситель попал после ремонта теплотрассы в одном из детских садов в Кневичах.

— Специалисты отдела охраны окружающей среды и природопользования установили факт загрязнения водного объекта на территории Артемовского городского округа. Факт сброса задокументирован, материалы будут направлены в надзорные органы, — сообщила Мурзина.

Попавший в воду уранин безопасен для жизни и здоровья и используется для окраски теплоносителя.

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#экология

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    55 минут назад

    Это краситель... А то уж было подумал, камчатские водоросли кто то завёз...

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