Вода в одной из рек Приморья окрасилась в ярко-зелёный цвет

Инцидент прокомментировала начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артемовского городского округа Александра Мурзина. По её словам, вода изменила цвет на ярко-зеленый из-за присутствия в ней органического красителя — уранина. Предположительно, в реку краситель попал после ремонта теплотрассы в одном из детских садов в Кневичах.

— Специалисты отдела охраны окружающей среды и природопользования установили факт загрязнения водного объекта на территории Артемовского городского округа. Факт сброса задокументирован, материалы будут направлены в надзорные органы, — сообщила Мурзина.

Попавший в воду уранин безопасен для жизни и здоровья и используется для окраски теплоносителя.