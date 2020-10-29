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29октября
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сегодня, 10:31 11

В Хабаровске уволили директора аптечной сети за нехватку препаратов от COVID-19

В Хабаровске уволили директора аптечной сети за нехватку препаратов от COVID-19
Фото: pixabay.com

Руководителя предприятия «Фармация» в Хабаровском крае Дениса Улыбышева уволили с занимаемого поста прямо во время заседания оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

Как пояснили в Минздраве региона, он отказался закупить препараты, крайне необходимые для лечения вызываемой COVID-19 пневмонии.

Глава аптечной сети Хабаровского края принял решение об отказе закупок во время роста потребности в левофлоксацине и азитромицине. В это время в регионе уже возникли перебои с поставками нужных медикаментов в аптеки. Отмечается, что необходимые лекарства выпускает расположенный в Хабаровске «Дальхимфарм».

— Мы видели ажиотажный спрос на эти препараты со стороны Новосибирска, Омска, Приморья. Другие регионы принялись активно скупать у нас эти лекарства. Мы сами предложили краевому предприятию «Фармация» сделать запасы, но нам ответили, что потребности нет. А сейчас просят противовирусные, но мы, к сожалению, в один момент все объёмы выпустить не можем, — объяснила ситуацию исполнительный директор ОАО «Дальхимфарм» Ирина Гусева.

Денис Улыбышев попытался объяснить, что дефицит противовирусных препаратов отмечен не только в государственных, но и в коммерческих аптеках.

— На вас же выходил сам производитель. По-простому говорил вам: приобретите препараты. Есть прямые договорённости с правительством края об отпуске вам неограниченного количества препарата, да ещё и с отсрочкой платежей. В условиях такой сложной ситуации с коронавирусом я принял решение об отстранении вас от должности и вашем увольнении, — обратился во время оперативного штаба к Улыбышеву и.о. зампреда краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

«Дальхимфарм» пообещал выпустить в ближайшие дни огромную партию необходимых для лечения коронавируса антибиотиков, чтобы закрыть потребность в них Хабаровского края, сообщает портал todaykhv.ru.

В Приамурье тоже неспокойно: в редакцию уже поступило несколько обращений от читателей по поводу нехватки лекарств в аптеках Благовещенска. Журналисты Амуринфо лично проверили информацию и выяснили каких таблеток не хватает в областном центре. А вы заметили исчезновение лекарственных препаратов в аптеках города? Каких препаратов не хватает в Благовещенских аптеках на ваш взгляд? Ждём ваших ответов в комментариях.

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#коронавирус #жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • freeslim

    freeslim
    1 час назад

    Опять Хабаровск... зачем? Амур.Инфо так много про Хабаровск не писала, когда там шли митинги. Неужили готовять все-таки к объединению?

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    «Дальхимфарм» пообещал выпустить в ближайшие дни огромную партию необходимых для лечения коронавируса антибиотиков

    Это как?

    Не действуют антибиотики на вирусы вообще и семейство коронавирусов в частности. От слова совсем.

  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    Во время войны за такую халатность расстреливали, а не увольняли.

    Хорошо что глупость это дело приобретенное отдельным индивидуумом и не передается от одно к другому половым или воздушно-капельным путем)

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Митинги продолжают идти

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Ситуация в аптеках с левофлоксацином действительно проблематичная.

  • PRO

    PRO
    1 час назад

    да у нас элементарно градусников нет в аптеках

  • Монстриха

    Монстриха
    44 минуты назад

    Нет обычного преднизалона, зато есть метилпреднизалон в 2 раза дороже(((( А ведь он нужен у кого аутоимунка, которая при ковиде может вызвать цитокиновый шторм и кирдык(((

  • Allenga

    Allenga
    41 минута назад

    Интересно, систему вентиляции автобусов они тоже часто будут обрабатывать? но все это треш какой-то... похожие ощущения были при нарастании наводнения 13ого, в 90-х опять же. У военных должны быть хорошие палатки с обогревом, ну если верить верховному главнокомандующему про оснащение армии.

  • Allenga

    Allenga
    40 минут назад

    да, и градусников уже месяц точно нет.

  • Undertaker

    Undertaker
    38 минут назад

    Лишь бы митингов не было, дегтярев жопу даст на растерзание свою?

  • Undertaker

    Undertaker
    38 минут назад

    Лишь бы митингов не было, дегтярев жопу даст на растерзание свою?

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