Выбор читателей за 28 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 28 октября.

Отдел уголовного розыска МО МВД России «Белогорский» объявил в розыск мужчину, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», сообщают в пресс-службе ведомства.

Семилетняя девочка пропала в Зее накануне вечером. Сегодня тело девочки нашли в водоёме без видимых признаков криминальной смерти. Следственный комитет начал проверку.

На 90 суток в Благовещенске приостановлена деятельность филиала Великолукского завода металлоконструкций 60 (ВЗМК 60). На предприятии, расположенном на территории базы «Аграрник», производили металлоконструкции.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев выразил своё мнение насчёт баннеров, призывающих носить маски.