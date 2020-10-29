Выбор читателей за 28 октября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 28 октября.
В Приамурье разыскивается опасный преступник
Отдел уголовного розыска МО МВД России «Белогорский» объявил в розыск мужчину, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», сообщают в пресс-службе ведомства.
Пропавшую в Зее девочку нашли мёртвой
Семилетняя девочка пропала в Зее накануне вечером. Сегодня тело девочки нашли в водоёме без видимых признаков криминальной смерти. Следственный комитет начал проверку.
Роспотребнадзор закрыл завод в Благовещенске из-за сильного шума
На 90 суток в Благовещенске приостановлена деятельность филиала Великолукского завода металлоконструкций 60 (ВЗМК 60). На предприятии, расположенном на территории базы «Аграрник», производили металлоконструкции.
Мэр Благовещенска высказался по поводу провокационных баннеров, установленных в городе
Мэр Благовещенска Олег Имамеев выразил своё мнение насчёт баннеров, призывающих носить маски.
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