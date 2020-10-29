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29октября
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сегодня, 09:44 1

В Амурской области будут активно развивать промышленный туризм

В Амурской области будут активно развивать промышленный туризм
Фото: www.roscosmos.ru

В Приамурье уже сейчас проводят экскурсии для желающих попасть на Бурейскую, Нижне-Бурейскую, Зейскую ГЭС и космодром Восточный. В области намерены продолжить развивать промышленный туризм при поддержке Агентства стратегических инициатив. До конца года Амурская область должна будет презентовать новые турпоездки с посещением промышленных предприятий.

Как рассказала главный менеджер Туристско-информационного центра Амурской области Наталья Храмова, самое популярное у туристов место — космодром. Попасть на закрытое производство непросто, гражданам России на оформление пропуска требуется 22 дня, в оформлении им помогают туристические агентства.

— По приезде туристы сразу попадают на объекты космодрома — стартовый комплекс, монтажно-испытательный комплекс, где происходит сборка ракеты. Туристам показывают мобильную башню обслуживания — уникальную конструкцию, которая на других космодромах не используется. Здесь ракету устанавливают вертикально и готовят к старту, — пишет РИА Новости со ссылкой на Наталью Храмову.

С 2018 года космодром уже посетили около двух тысяч туристов, в том числе иностранцы. Останавливаться на этом в области не будут и сейчас намерены продолжить развивать промышленный туризм при поддержке Агентства стратегических инициатив.

На данный момент в Амурской области действуют более 30 предприятий, где можно организовать производственные экскурсии. Это добывающие, перерабатывающие, сельскохозяйственные компании, предприятия легкой промышленности, научные организации, объекты Минобороны. Туристов должны заинтересовать также местные промыслы и ремесленные мастерские — деревообрабатывающие производства, сельскохозяйственные фермы.

До конца года Приамурье и другие регионы, где будет развиваться промышленный туризм, должны будут презентовать новые турпоездки с посещением промышленных предприятий.

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#Дальний Восток #отдых #туризм

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Промышленный туризм начинает нравиться, когда надоедает отдых на море.

    Кому-нибудь надоел отдых на южных морях?

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