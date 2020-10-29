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29октября
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сегодня, 08:44 1

Поезд между Тындой и Благовещенском будет ходить реже — теперь можно летать

Поезд между Тындой и Благовещенском будет ходить реже — теперь можно летать
Фото: gazeta-bam.ru

В Амурской области отменили восемь декабрьских рейсов поезда «Гилюй» из Тынды в Благовещенск и обратно. Всего РЖД в Приамурье сократили рейсы 50 пар поездов. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19, сообщает Gazeta-bam.ru.

Рейсы поезда «Гилюй» отменили для приведения предложения в соответствие со спросом в осенне-зимний период. А пассажиры могут уехать по запланированным маршрутам в близкие даты, но на других поездах.

Жители Тындинского района недовольны таким решением. Они обратились за помощью к своим депутатам.

— «Гилюй» — единственный беспересадочный состав между Тындой и Благовещенском. Альтернативный маршрут с пересадкой в Белогорске создаёт неудобства. Тем более в условиях COVID-19 дополнительные пересадки нежелательны. Поэтому мы направили обращения в РЖД и Федеральную пассажирскую компанию с просьбой пересмотреть решение, – отмечает председатель Тындинского районного совета народных депутатов Максим Ермаков.

Между Тындой и Благовещенском два раза в неделю также курсирует и самолет. Авиакомпания «СиЛА» летает по этому маршруту по средам и пятницам. В компании отметили, что маршрут востребован у тындинцев — борт почти всегда загружен. Провозить собой можно до 10 килограммов багажа и до 5 — ручной клади. Билет на самолёт стоит чуть дороже поезда — от двух с половиной до трёх тысяч рублей. Для сравнения: билет на «Гилюй» стоит порядка полутора тысяч рублей — общее и 2,7 тысячи рублей — плацкартное место.

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#дороги #транспорт #Тында

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    ну и пишите сразу сколько стоит на самолет билет, раз предлагаете летать, чуть дороже)))))

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