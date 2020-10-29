Разделяй и здравствуй: улучшит ли раздельный сбор мусора экологическую ситуацию на Дальнем Востоке

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Регионы Дальнего Востока надеются решить свои мусорные проблемы, введя раздельный сбор отходов. Это мировой тренд, который позволяет отправить до 80 % содержимого мусорного контейнера на вторичную переработку, разгрузить свалки и снизить негативное воздействие человека на окружающую среду. Но в России процесс разделения мусора пока находится на стартовом этапе.

Раздельный сбор мусора стали широко применять в XX веке с распространением в быту синтетических материалов. Это спровоцировало рост количества неразлагающихся или токсичных отходов. В то же время в мире росло число мусорных свалок и полигонов.

С первой половины XX века в некоторых странах, в том числе в СССР, начали повторно использовать стекло, макулатуру и металлолом.

Современная система разделения мусора относится к 1970-1980 годам. Она предполагает сбор большого количества фракций в разные емкости. Их устанавливают дома, во дворах, в общественных местах. Иногда разделяют только перерабатываемые (стекло, пластик, бумага и так далее) и неперерабатываемые отходы. Более глубокий уровень предусматривает раздельный сбор всех фракций: стекло, бумага, картон, пластик, опасные отходы (батарейки, ртутные лампы и другое), резина, металлы, несортируемые отходы. Мебель и электронная техника тоже складываются отдельно.

Мир

Сортировка мусора на заводах по его переработке очень дорогая: нужны сложные электронные системы или много рабочих. При этом всего один пакет с пищевыми отходами может испортить содержимое целого контейнера сырья для вторичной переработки. Поэтому власти пытаются переложить эту работу на простых граждан, чтобы они сортировали мусор у себя дома.

Для мотивации граждан применяют как штрафы, так и поощрения.

Германия внедрила раздельный сбор мусора в 1990 году и приучала к нему граждан с помощью социальной рекламы и специальных курсов в школах. За сбор и передачу на переработку определенных видов мусора есть денежное вознаграждение — это особенно популярно у школьников.

“ Сегодня доля возврата мусора в полезный оборот составляет около 66 %, при том что в среднем по Европе всего 46 %.

В Великобритании, если сборщик мусора обнаружит в специализированном контейнере неподходящие предметы, он наклеивает на него наклейку о нарушении. При повторном нарушении жителям грозит штраф в размере до 1 000 фунтов стерлингов. Кроме того, в 2011 году в стране ввели налог за пластиковые пакеты, использующиеся в супермаркетах — теперь покупатель платит за каждый пакет 5 пенсов. Так власти надеются снизить потребление пластиковых пакетов на 80 %.

В Барселоне муниципальные власти регулярно проводят специализированные мероприятия по сбору мусора, куда жители могут принести заранее отсортированные отходы. Несовершеннолетние участники награждаются рожком мороженого или плиткой шоколада, а их родители — скидкой на оплату коммунальных услуг.

Россия

В сентябре 2020 года Счетная палата РФ опубликовала доклад, согласно которому признала неблагополучной ситуацию в сфере обращения с отходами в России.

“ Более 90 % мусора и отходов сегодня вывозят на полигоны и свалки, где они отравляют воздух, воду и почву. Только 7 % мусора перерабатывается.

В США этот показатель достиг 25 %, в Финляндии — 28 %, в Германии — 31 %.

При этом в России каждый год образуется все больше ТКО. С 1998 по 2013 годы их количество увеличилось в два раза – с 30 до 60 миллионов тонн в год. В среднем каждый россиянин выбрасывает около 450 килограммов мусора в год. Если начать собирать отходы раздельно, это количество можно сократить в два раза, считают в Гринпис.

По данным опросов «Ромир», около 70 % россиян положительно относятся к идее раздельного сбора отходов, а 55 % готовы самостоятельно сортировать свой мусор. Но только 8 % действительно занимаются раздельным сбором мусора.

Аналитический центр при правительстве РФ при участии Минэкономразвития, МИД и Росстата подсчитал, что на июнь 2020 года в 82 % российских городов с населением более 100 тысяч человек создана инфраструктура для раздельного сбора мусора. Полностью раздельный сбор мусора внедрен в 26 российских городах, а в 45 городах используется «двухконтейнерная система»: контейнер для смешанных отходов и контейнер для пластика, бумаги, стекла.

Национальный проект «Экология» предусматривает, что к 2024 году россияне должны отправлять на переработку 36 % бытовых отходов вместо 7 %.

Но даже в передовых в этой области регионах — Татарстане, Ленинградской и Московской областях — «ситуация запущена», заявил в октябре 2020 года первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. По его словам, контейнеров не хватает, территориальные схемы по работе с отходами несовершенны, а главное — не оформлена переработка.

“ «Часто отдельно собранный мусор в итоге оказывается все равно на полигонах», — пояснил Валуев.

Штрафов за нарушение принципов раздельного сбора мусора в России пока нет, но и поощрений активистам государство не предлагает. Чиновники, экологи и предприниматели в сфере вторичной переработки отходов говорят, что впереди нас ждет «длинная дорога» по изменению общественного мнения и формированию здоровых экологичных привычек. Пока упор делается на обеспечение инфраструктуры и пропаганду раздельного сбора отходов.

Дальний Восток

Первый стационарный пункт раздельного сбора отходов открылся на Дальнем Востоке 7 сентября 2020 года — это станция «Поляна» в Хабаровске, на территории ТЦ «ЭкоДом». Там принимают стекло, макулатуру, алюминий, жесть, батарейки, электронный лом и пластик. Как сообщила пресс-служба мэрии, за последние годы Хабаровск увеличил объем раздельного сбора ТКО в 17 раз, отходы сортируют более 12 тысяч горожан. При этом власти надеются довести уровень переработки мусора до 70 % от общего объема отходов.

Приморский экологический оператор внедряет дуальную систему раздельного сбора ТКО — разделение отходов на два типа контейнеров. В контейнер-сетку надо будет складывать перерабатываемые отходы. Это пластиковые бутылки, флаконы и канистры, алюминиевая и жестяная тары, стекло, некоторые виды макулатуры. Второй контейнер — для неперерабатываемых отходов (пищевые отходы, картон, смесь разных пластиков и так далее). Далее вторсырье будет проходить дополнительную сортировку на специальных комплексах и отправляться на переработку. Сортировочных комплексов ПЭО в Приморском крае уже четыре. Также во Владивостоке есть несколько пунктов приема вторсырья.

А вот в Амурской области система раздельного сбора отходов пока не настроена, и на полигон едет все подряд, в том числе мебель и электротехника. 9 октября региональный оператор «Полигон» установил в Благовещенске 9 контейнеров для раздельного сбора пластика. В компании обещали увеличить число контейнеров, если жители поддержат эту идею. Но уже на следующий день один из контейнеров сломали, выгнув дверь.

«Если так пойдет и дальше, то вместо внедрения раздельного сбора ТКО придется открывать мастерскую по ремонту контейнеров», — отметили в «Полигоне».

Впрочем, губернатор Василий Орлов настроен оптимистично.

«При внедрении системы раздельного сбора мусора мы столкнемся с определенными сложностями: изменить привычки людей будет непросто. Тем не менее эта работа должна вестись поэтапно. Очень важно разъяснять гражданам, что раздельный сбор будет способствовать сокращению количества свалок и объемов отходов и в конечном счете – улучшению экологии», — цитирует его пресс-служба.