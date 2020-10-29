В Благовещенске память жертв политических репрессий почтят онлайн

— В этом году мероприятия, посвящённые этой дате, в Благовещенске пройдут онлайн. Видеоролики, а также рассказы о судьбах репрессированных и посты об истории этой даты в своих инстаграм-аккаунтах опубликуют библиотеки и дома культуры, а также Центральная детская школа искусств, ОКЦ и Городской дом культуры, — сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

В аккаунте ЦДШИ появилась рубрика «Репрессии и культура». Первый пост посвящен Осипу Мандельштаму. В 1933 году он написал эпиграмму «Мы живем, под собою не чуя страны». За это по доносу поэта арестовали, а позже он скончался в лагере.

Также в ближайшие дни на страничке ОКЦ в Инстаграме опубликуют видео о трагедии репрессированных семей. В честь них в Благовещенске в 2012 году установили мемориал.