В Благовещенске память жертв политических репрессий почтят онлайн
В России в пятницу, 30 октября, отметят День памяти жертв политических репрессий. Он был учреждён ещё в 1991 году. В этот день вспоминают о миллионах советских людей, которые были репрессированы, расстреляны или отправлены в исправительно-трудовые лагеря.
— В этом году мероприятия, посвящённые этой дате, в Благовещенске пройдут онлайн. Видеоролики, а также рассказы о судьбах репрессированных и посты об истории этой даты в своих инстаграм-аккаунтах опубликуют библиотеки и дома культуры, а также Центральная детская школа искусств, ОКЦ и Городской дом культуры, — сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.
В аккаунте ЦДШИ появилась рубрика «Репрессии и культура». Первый пост посвящен Осипу Мандельштаму. В 1933 году он написал эпиграмму «Мы живем, под собою не чуя страны». За это по доносу поэта арестовали, а позже он скончался в лагере.
Также в ближайшие дни на страничке ОКЦ в Инстаграме опубликуют видео о трагедии репрессированных семей. В честь них в Благовещенске в 2012 году установили мемориал.
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