Гороскоп 29 октября: Рыбы пустятся в авантюры, а Дев ждёт важное известие

Восход Солнца: 07:15

Заход Солнца: 17:11

Солнце в Скорпионе.

Овен. Держите эмоции при себе, именно они могут лишить вас преимущества, которое была заработано интенсивным трудом. Суета и домашние хлопоты могут принести взаимное раздражение в отношениях с окружающими, ненужные споры и конфликты.

Телец. Увлекшись воспоминаниями о прошлом, вы можете не успеть в настоящее. Начало дня может принести огорчения и разочарования. Возможно неприятное известие, связанное с непорядочным поведением партнеров или неисполнением ими обязательств.

Близнецы. Активный, творческий день, проходит под знаком любви, прощения и молитвы. Сегодня не следует принимать кардинальных решений. Звезды благоприятствуют творческой работе. В этот день можете проводить деловые встречи с начальством или влиятельными покровителями — вам будет сопутствовать удача.

Рак. Напряжение сохраняется. Ищите способы укрепления собственных позиций, проявляйте инициативу и настойчивость. Возможности, которые вас ожидают, вероятно, помогут выбраться из трудной ситуации.

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Лев. Сегодня возможны временные трудности в материальном положении, тенденция к понижению уровня жизни. Но не следуйте чужим советам — они могут только навредить. Положитесь на свою интуицию и проницательность, вы сможете остановить этот негативный процесс.

Дева. Возможно, вы получите важное сообщение, которое заставит вас отправиться в поездку. Не стоит решаться на рискованные операции. Ваш успех зависит от терпеливого служения той цели, в которую вы верите.

Весы. Астрологи рекомендуют вам сегодня прислушаться к себе и найти ответы при помощи интуиции. День пассивный. Нежелательно принимать поспешные решения, вам стоит затаиться и переждать. Не стоит привязываться к кому-либо или к чему-либо.

Скорпион. Напряженный день. Скорее всего сегодня все начинания будут обречены на провал, а надеждам не суждено сбыться. Вероятны нервные срывы. Любое дело потребует массы усилий и не приведет к ожидаемым результатам.

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Стрелец. Вы сейчас не в лучшей форме, перед работой обязательно выпейте противовирусное средство. Вам сегодня по плечу все новое, начиная от работы, заканчивая отношениями. Надумав сегодня раздавать полезные советы направо и налево, подумайте, так ли вам нужно влиять на чьи-то судьбы.

Козерог. Благоприятный день. Любые планы, социальные контакты, личные встречи будут носить долговременный характер и впоследствии могут стать неким фундаментом для продвижения по служебной лестнице илифинансового успеха.

Водолей. Активный, творческий день. Символизирует выбор цели, защиту принципов, концентрацию внутренней энергии. Усилится ваша чувствительность, интуиция и восприимчивость. Не исключено, что вы почувствуете прилив сил и с энтузиазмом приступите к работе.

Рыбы. Астрологи советуют обсудить свои планы с единомышленниками или людьми, чьему мнению вы доверяете, и только потом приступать к реализации. Звезды предупреждают, что некоторые представители знака сегодня пойдут на авантюру, которая не принесет им желаемого результата.

Астролог: Вальдемар Небоходцев