Наш Подкаст: Эльчин Мусаев

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Тринадцатый выпуск - Эльчин Мусаев.

кальяны/фотография/кино







00:00:30 - Про кальяны, забивки и так далее.



00:24:20 - Как Эльчин стал фотографом?



00:29:30 - Цены, форматы съемок и так далее.



00:33:30 - Конкретно разбираем цену Эльчина и что в неё входит. Принцип работы и отношение к ней.



00:58:50 - Эльчин про жену Юлию.



01:03:20 - Мини-блиц: Лучшая съемка? Почему так часто пропадаешь? Как ты добился такой завивки? Как дела с Токио?



01:05:00 - Сериалы и большооооой спич про кино.



01:30:50 - Когда Эльчин снимет уже своё кино?



01:32:20 - Про одежду.



01:35:30 - Опять про кино. Лайтовые фильмы для вечера.



01:38:50 - Что на меловой доске Эльчина?



01:41:20 - Финальная мысль.