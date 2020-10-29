Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:00 0

Наш Подкаст: Эльчин Мусаев

Наш Подкаст: Эльчин Мусаев

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, делают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Приятного прослушивания.

Тринадцатый выпуск - Эльчин Мусаев.

кальяны/фотография/кино


00:00:30 - Про кальяны, забивки и так далее.

00:24:20 - Как Эльчин стал фотографом?

00:29:30 - Цены, форматы съемок и так далее.

00:33:30 - Конкретно разбираем цену Эльчина и что в неё входит. Принцип работы и отношение к ней.

00:58:50 - Эльчин про жену Юлию.

01:03:20 - Мини-блиц: Лучшая съемка? Почему так часто пропадаешь? Как ты добился такой завивки? Как дела с Токио?

01:05:00 - Сериалы и большооооой спич про кино.

01:30:50 - Когда Эльчин снимет уже своё кино?

01:32:20 - Про одежду.

01:35:30 - Опять про кино. Лайтовые фильмы для вечера.

01:38:50 - Что на меловой доске Эльчина?

01:41:20 - Финальная мысль.

Просмотров всего: 285

#подкасты

распечатать


Подкасты

Наш Подкаст: Алексей Манухин
Подкасты 2

«Наш Подкаст»: Иван Дурнев
Подкасты 1

«Наш Подкаст»: Каро Жамкочян
Подкасты

«Наш Подкаст»: Евгений Банифатов
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь