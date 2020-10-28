Михаил Ефремов угостил сокамерников гусем с яблоками

Сотрудник компании, которая обслуживает тюрьмы в сфере услуг питания рассказал «КП», что на днях им поступил нестандартный заказ от изолятора, где содержится Михаил Ефремов. Нужно было приготовить гуся, фаршированного яблоками. Им сообщили, что этот заказ сделан персонально актером. Ефремову гусь обошелся, с учётом наценки ФСИН, в 6 тысяч рублей.

Кстати, хозяин компании, у которой Ефремов заказал гуся — бывший руководитель печально известной «Хромой лошади» в Перми, в которой случился пожар. Отбывая наказание на пермской зоне, он придумал новый бизнес. Освободившись в 2018 году, экс-руководитель открыл в Москве дело в сфере обслуживания тюрем питанием под заказ.