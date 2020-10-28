Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:33 0

Михаил Ефремов угостил сокамерников гусем с яблоками

Михаил Ефремов угостил сокамерников гусем с яблоками
Фото: mc.bk55.ru

Актер Михаил Ефремов заказал в СИЗО гуся с яблоками за 6 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда».

Сотрудник компании, которая обслуживает тюрьмы в сфере услуг питания рассказал «КП», что на днях им поступил нестандартный заказ от изолятора, где содержится Михаил Ефремов. Нужно было приготовить гуся, фаршированного яблоками. Им сообщили, что этот заказ сделан персонально актером. Ефремову гусь обошелся, с учётом наценки ФСИН, в 6 тысяч рублей.

Кстати, хозяин компании, у которой Ефремов заказал гуся — бывший руководитель печально известной «Хромой лошади» в Перми, в которой случился пожар. Отбывая наказание на пермской зоне, он придумал новый бизнес. Освободившись в 2018 году, экс-руководитель открыл в Москве дело в сфере обслуживания тюрем питанием под заказ.

Просмотров всего: 177

#СМИ

распечатать


В России и мире

В США лидера секс-секты приговорили к 120 годам заключения
Общество

Выбор читателей за 27 октября
В России и мире

Актриса Светлана Светличная заявила о попытке родных отравить ее ртутью
Культура 8

«Союзмультфильм» представил героев перезапуска «Ну, погоди!»

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь