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28октября
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сегодня, 17:39 0

Новые цифры по COVID-19 в Приамурье: плюс 111 заражённых за сутки

Новые цифры по COVID-19 в Приамурье: плюс 111 заражённых за сутки
Фото: pixabay.com

Амурское управление Роспотребнадзора опубликовало новые данные по выявленным в течение суток случаям коронавирусной инфекции. Ведомство сообщает, что 28 октября в регионе отмечено 111 новых заражённых.

— У 64 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (58 процентов), у 17 – бессимптомно (15 процентов), у 30 – в виде пневмонии (27 процентов), — уточняют специалисты Роспотребнадзора.

Общее число случаев коронавируса в регионе достигло 6203. Из них 5356 закончились выздоровлением (73 пациента выписано за последние сутки). 61 пациент погиб.

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#коронавирус

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