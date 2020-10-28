Новые цифры по COVID-19 в Приамурье: плюс 111 заражённых за сутки

Амурское управление Роспотребнадзора опубликовало новые данные по выявленным в течение суток случаям коронавирусной инфекции. Ведомство сообщает, что 28 октября в регионе отмечено 111 новых заражённых.

— У 64 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (58 процентов), у 17 – бессимптомно (15 процентов), у 30 – в виде пневмонии (27 процентов), — уточняют специалисты Роспотребнадзора.

Общее число случаев коронавируса в регионе достигло 6203. Из них 5356 закончились выздоровлением (73 пациента выписано за последние сутки). 61 пациент погиб.