Амурский театр драмы отменил запланированные спектакли из-за COVID-19

Не состоятся спектакли, запланированные на 30 и 31 октября, а также на 1, 4 и 6 ноября. Все постановки будут показаны амурчанам позднее, в соответствии с расписанием, утвержденным на ноябрь.

В случае, если перенести посещение театра невозможно, билеты можно сдать в театральную кассу.