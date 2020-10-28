Амурский театр драмы отменил запланированные спектакли из-за COVID-19
Из-за роста числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией Амурский театр драмы отменил ближайшие постановки. Об этом сообщается на сайте театра.
Не состоятся спектакли, запланированные на 30 и 31 октября, а также на 1, 4 и 6 ноября. Все постановки будут показаны амурчанам позднее, в соответствии с расписанием, утвержденным на ноябрь.
В случае, если перенести посещение театра невозможно, билеты можно сдать в театральную кассу.
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