Переболевший коронавирусом психолог рассказал про редкие симптомы и последствия инфекции

Сергей рассказал, что у его жены были проблемы с давлением, температура и головная боль. По ночам тело ломало, появлялась бессоница и ощущение паники. Сам он перенес болезнь немного легче.

По словам психолога, последствия болезни все еще дают о себе знать, хотя прошло уже больше трёх месяцев. Его мучают постоянные головные боли, а у жены изменились вкусовые ощущения. Она теперь не может есть мясо, ей кажется, что оно пахнет тухлятиной.

На форумах переболевших коронавирусом описывается этот симптом как достаточно редкий, добавил Сергей Ланг.