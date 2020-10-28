Переболевший коронавирусом психолог рассказал про редкие симптомы и последствия инфекции
У заразившихся COVID-19 болезнь проявляется не только высокой температурой, кашлем и потерей обоняния. У некоторых бывает бессоница и ощущение паники, рассказал в интервью радио Sputnik психолог Сергей Ланг, у которого переболела вся семья.
Сергей рассказал, что у его жены были проблемы с давлением, температура и головная боль. По ночам тело ломало, появлялась бессоница и ощущение паники. Сам он перенес болезнь немного легче.
По словам психолога, последствия болезни все еще дают о себе знать, хотя прошло уже больше трёх месяцев. Его мучают постоянные головные боли, а у жены изменились вкусовые ощущения. Она теперь не может есть мясо, ей кажется, что оно пахнет тухлятиной.
На форумах переболевших коронавирусом описывается этот симптом как достаточно редкий, добавил Сергей Ланг.
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