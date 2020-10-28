Готовимся к зиме: заправки ННК на Дальнем Востоке зачистили свои резервуары

В сбытовых обществах группы ННК проводят зачистку резервуаров автозаправочных станций. Большинство АЗС на Дальнем Востоке в преддверии зимы уже прошли зачистку и калибровку.

— Эффективная эксплуатация АЗС во многом зависит от своевременной очистки резервуаров от донных отложений, воды и механических примесей – так называемого нефтешлама. Тщательная регулярная зачистка емкостей, в которых хранится топливо, обеспечивает сохранение качества нефтепродуктов, а также надежность эксплуатации резервуаров и технологического оборудования, — рассказали представители компании. При этом законодательством установлено, что такая зачистка должна проводиться не реже, чем раз в два года. Внеплановую зачистку от остатков топлива осуществляют, если планируется замена нефтепродукта, требуется техническое диагностирование резервуара или ремонт. Всё это делают в соответствии со строгими правилами, регламентирующими порядок выполнения работ, с соблюдением требований охраны труда, экологической и пожарной безопасности.

— На автозаправочных станциях сети ННК мероприятия по зачистке проходят в строгом соответствии с тщательно разработанным регламентом и инструкциями. Первым делом из цистерны откачивается все топливо. Затем после процедуры дегазации при помощи мощных вакуумных насосов удаляется нефтешлам, механические примеси, прочие отложения. Специальным техническим моющим средством производится дальнейшая очистка стенок резервуара, при этом остатки жидкости также удаляются насосом. Кроме того, специалисты ННК осматривают и само хранилище: заменяют износившиеся прокладки и проверяют герметичность стенок резервуаров. Откачанные из резервуаров нефтяной шлам и другие загрязнения утилизируются на специальных полигонах. Важно отметить, что работы по зачистке резервуаров на АЗС ННК всегда осуществляются под контролем квалификационной комиссии, по итогам составляется специальный акт, — объясняют представители группы ННК. Таким образом, клиенты известных брендов могут быть спокойны – резервуары крупных АЗС содержатся в порядке. Чего нельзя сказать о тех автозаправках, где, по мнению экспертов Государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний, зачистка резервуаров проводится нерегулярно. Если резервуар не чистится несколько лет, загрязнения накапливаются в нем в огромных количествах. Естественно, если в такую цистерну попадает бензин, его качество снижается мгновенно. Опытный водитель по поведению своего автомобиля после заправки на такой АЗС сразу поймет, что топливо по качеству не соответствует заявленному и вряд ли посетит автозаправку вновь. — Развитие собственной розничной сети автозаправочных станций — одно из ключевых направлений работы ННК. Поэтому для нас важно, регулярно осуществляя мероприятия по очистке резервуаров нефтебаз и автозаправочных станций, обеспечивать для своих клиентов достойный уровень сервиса и высокое качество нефтепродуктов, — подчеркнули в группе ННК.

Партнёрский материал.