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28октября
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сегодня, 18:10 3

В Тынде укладывают асфальт в снег

В Тынде укладывают асфальт в снег

В Тынде жители распространяют в соцсетях видео укладки асфальта в снег. Местные власти заверили, что некачественную работу оплачивать не будут.

— Подготовительные работы по улице Речная подрядчик выполнил 26 октября на сухое покрытие. А уже с десяти вечера и в ночь на 27 октября работники укладывали асфальтобетон. В четыре часа утра начался обильный снегопад и работы остановили, — прокомментировала ситуацию мэр Тынды Марина Михайлова.

Мэр отметила, что в момент остановки работ на участок отгрузилось четыре самосвала. Ехать до места укладки им нужно около получаса. Специфическая работа по городским улицам отнимает много времени. Поэтому укладка покрытия растянулись до семи часов утра, сообщает газета «БАМ».

— По контракту мы проводим стройконтроль. Авансы муниципальным заказом не предусмотрены. Поэтому сначала специалисты сделают вырезки и проверят работу. Если она некачественная, то оплачивать её не будут. Гарантия по эксплуатации этих участков дорог — три года. Даже если стройконтроль примет работы, то в течение гарантии подрядчик обязан устранять дефекты. Напомню, что по итогам прошлогодней укладки асфальта по двум контрактам работы не приняты и не оплачены, — рассказала Марина Михайлова.

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#дороги #работа #строительство #Тында

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Комментарии
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  • йошкин кит

    йошкин кит
    1 час назад

    Снова срали асфальт???

  • тортик53

    тортик53
    20 минут назад

    Все работы примут. Всё по "госту"... и откаты.

  • МОЙША ГОФМАН

    МОЙША ГОФМАН
    17 минут назад

    Молодцы товарищи

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