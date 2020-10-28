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28октября
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сегодня, 17:25 0

Роспотребнадзор закрыл завод в Благовещенске из-за сильного шума

Роспотребнадзор закрыл завод в Благовещенске из-за сильного шума
Фото: pixabay.com

На 90 суток в Благовещенске приостановлена деятельность филиала Великолукского завода металлоконструкций 60 (ВЗМК 60). На предприятии, расположенном на территории базы «Аграрник» производили металлоконструкции.

С жалобами на предприятие обратились жители соседних жилых домов по улицам Гражданской и Трудовой. По их словам, шум от станков не давал спокойно жить.

Сделанные специалистами Роспотребнадзора замеры показали серьёзное превышение нормативов по шуму, никаких защитных барьеров, которые бы препятствовали распространению звука работающих механизмов, на предприятии не оказалось.

Предприятие закрыто до устранения нарушений, на это ему дали полтора месяца.

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#бизнес #жизнь

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