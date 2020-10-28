Роспотребнадзор закрыл завод в Благовещенске из-за сильного шума

На 90 суток в Благовещенске приостановлена деятельность филиала Великолукского завода металлоконструкций 60 (ВЗМК 60). На предприятии, расположенном на территории базы «Аграрник» производили металлоконструкции.

С жалобами на предприятие обратились жители соседних жилых домов по улицам Гражданской и Трудовой. По их словам, шум от станков не давал спокойно жить.

Сделанные специалистами Роспотребнадзора замеры показали серьёзное превышение нормативов по шуму, никаких защитных барьеров, которые бы препятствовали распространению звука работающих механизмов, на предприятии не оказалось.

Предприятие закрыто до устранения нарушений, на это ему дали полтора месяца.