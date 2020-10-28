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28октября
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сегодня, 19:20 0

Учёные назвали вирусы и бактерии, вызывающие рак

Учёные назвали вирусы и бактерии, вызывающие рак
Фото: РИА Новости

По данным исследователей, из-за вирусов и бактерий, которые есть в каждом жителе Земли, возникает 15-20 процентов раковых опухолей. Прежде всего речь идет о вирусах папилломы и герпеса, а также о бактерии Helicobacter pylori, пишет РИА Новости.

Известно, что основными причинами рака являются курение, нездоровое питание, а также воздействие инфекционных агентов, включая вирусы, бактерии и паразитов. Инфекции стоят на третьем месте среди лидирующих факторов развития опухолей и отвечают за 10 процентов смертей от этой болезни.

В прошлом году американские онкологи доказали, что гемофильная палочка, ответственная за инфекции дыхательных путей, в том числе пневмонию, и особенно часто встречающаяся у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), взаимодействуя с белками-муцинами MUC1, синтезирующимися в организме, способна влиять на регуляцию специфических рецепторов, которые, в свою очередь, участвуют в развитии легочных аденокарцином.

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#жизнь #здоровье #медицина #наука

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