Учёные назвали вирусы и бактерии, вызывающие рак

Известно, что основными причинами рака являются курение, нездоровое питание, а также воздействие инфекционных агентов, включая вирусы, бактерии и паразитов. Инфекции стоят на третьем месте среди лидирующих факторов развития опухолей и отвечают за 10 процентов смертей от этой болезни.

В прошлом году американские онкологи доказали, что гемофильная палочка, ответственная за инфекции дыхательных путей, в том числе пневмонию, и особенно часто встречающаяся у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), взаимодействуя с белками-муцинами MUC1, синтезирующимися в организме, способна влиять на регуляцию специфических рецепторов, которые, в свою очередь, участвуют в развитии легочных аденокарцином.