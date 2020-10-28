Россия обошла Японию и Китай по числу производителей роботов

Россия заняла второе место в мировом рейтинге производителей сервисных роботов. Такие данные опубликовала Международная федерация робототехники (IFR) за 2019 год. Согласно их отчёту, в России производством сервисных роботов занимаются 73 компании.

Первое место в рейтинге заняли США — там 223 компании-производителя. А сразу после России идёт Германия — здесь 69 компаний. Следующие в списке Китай, Франция и Япония.

— Разрыв можно объяснить большим количеством маленьких стартапов в России. А в Японии, например, эти же компании — большие корпорации. Другая причина — языковой и культурный барьер. IFR — международная организация в Европе, поэтому она ориентируется, в основном, на европейские и американские компании. Азиатские или российские производители могут просто не подавать данные в Международную федерацию робототехники. Они могут ориентироваться на локальный рынок и не участвовать в международном исследовании. А многие компании просто не хотят раскрывать цифры о продажах и производстве или считают это трудозатратным, — рассказала исполнительный директор Национальной Ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская.

Сервисные роботы, по версии IFR, это роботы для работы в общественных местах. Например, роботы-консультанты, гиды, администраторы, а также роботы-курьеры и медицинские роботы-диагносты и экзоскелеты. В России таких помощников делает компания «Промобот», Яндекс и «Моторика».

В прошлом году сервисные роботы стали главным экспортным IT-продуктом страны. Компания Promobot даже стала «Экспортёром года». Конкурс проводил российский экспортный центр и Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба компании Promobot.