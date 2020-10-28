Мэр Благовещенска высказался по поводу провокационных баннеров, установленных в городе

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Мэр Благовещенска Олег Имамеев выразил своё мнение насчёт баннеров, призывающих носить маски.

Накануне в столице Приамурья появились рекламные плакаты неоднозначного содержания. Авторы баннеров призвали амурчан носить маски и соблюдать дистанцию не совсем обычным способом. Один из самых жёстких призывов — «Не нравится носить маску? Тогда твоим близким понравится кутья» — вызвал неоднозначную реакцию у горожан.

Благовещенские баннеры заметили и в Москве. О них высказался Иван Ургант в пятничном эфире программы «Вечерний Ургант». Тему обсудили и в программе «Время покажет».

Сегодня своё мнение по поводу провокационных баннеров высказал мэр города Благовещенска.

«По поводу тех самых баннеров. Понимаю, что форму подачи авторы выбрали провокационную, но, по сути, всё изложено верно. В конечном счёте такая социальная реклама достигла цели — вопрос ношения масок вновь попал в повестку дня почти каждого из нас. И хорошо уже то, что благодаря большой общественной дискуссии сотни или тысячи горожан стали более ответственно носить маски. Что касается этической стороны, давайте не будет ханжами. Во-первых, моральная грань пересечена не была, во-вторых, в повседневной жизни нас окружают вещи, куда жёстче по содержанию. И, наконец, в-третьих, лучше такие картинки, чтобы пронять людей, нежели действительность из реанимации, где под ИВЛ лежат люди, в том числе из-за чьего-то неверия в коронавирус», — написал Олег Имамеев в своём инстаграм-аккаунте.