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28октября
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сегодня, 15:38 0

Две россиянки устроились продавцами и попали в рабство на 6 лет

Две россиянки устроились продавцами и попали в рабство на 6 лет
Фото: vse42.ru

В Красноярске полиция освободила двух женщин, которые 6 лет работали продавцами за кров и еду. За это время они успели сменить несколько городов, сообщает ИА Амител.

Женщины 50 и 54 лет продавали на улицах городов постельное бельё. По их словам, работодатели отобрали у них паспорта и предоставляли только кров и еду, избивая за малейшую провинность битой или железной трубой. Женщин так запугали, что они боялись сказать слово против.

Но одна из них наконец не выдержала и всё рассказала случайной покупательнице. Женщина сообщила об этом журналистам, а те приехали на торговую точку вместе с полицией. Продавщиц освободили, работодателями занимается Следственный комитет. Также на историю женщин обратила внимание и федеральная организация, которая борется с торговлей людьми.

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#происшествия

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