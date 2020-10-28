Две россиянки устроились продавцами и попали в рабство на 6 лет

Женщины 50 и 54 лет продавали на улицах городов постельное бельё. По их словам, работодатели отобрали у них паспорта и предоставляли только кров и еду, избивая за малейшую провинность битой или железной трубой. Женщин так запугали, что они боялись сказать слово против.

Но одна из них наконец не выдержала и всё рассказала случайной покупательнице. Женщина сообщила об этом журналистам, а те приехали на торговую точку вместе с полицией. Продавщиц освободили, работодателями занимается Следственный комитет. Также на историю женщин обратила внимание и федеральная организация, которая борется с торговлей людьми.