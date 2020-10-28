На выходных в Приамурье пройдут сильные осадки

2 ноября в области резко похолодает на 6℃…12 ℃. Ночные температуры по области -9℃…-14℃ , на северо-западе местами до -23℃…-25 ℃. Днем по области -5℃…-10 ℃, по северо-западу -11℃…-16 ℃.