Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:43 0

На выходных в Приамурье пройдут сильные осадки

На выходных в Приамурье пройдут сильные осадки
Фото: pixabay.com

Амурский гидрометцентр предупреждает о западном циклоне, который будет действовать на территории области с 31 октября по 2 ноября. В субботу и воскресенье на территории Приамурья ожидаются осадки, на севере снег и мокрый снег, на юге – мокрый снег и дождь. Особенно сильные осадки ожидаются 1 ноября. Синоптики предупреждают о гололёде, налипании снега на проводах.

2 ноября в области резко похолодает на 6℃…12 ℃. Ночные температуры по области -9℃…-14℃ , на северо-западе местами до -23℃…-25 ℃. Днем по области -5℃…-10 ℃, по северо-западу -11℃…-16 ℃.

Просмотров всего: 617

#погода #природа

распечатать


Общество 1

В Магаданской области на побережье выбросило огромное количество моллюсков
Общество

В Приамурье будет пасмурно: прогноз погоды на 29 октября
Общество

В Благовещенске на Чайковского высадят полсотни рябин

Общество 1

В «Приморском океанариуме» завелась дышащая воздухом рыба
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь