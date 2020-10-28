На выходных в Приамурье пройдут сильные осадки
Амурский гидрометцентр предупреждает о западном циклоне, который будет действовать на территории области с 31 октября по 2 ноября. В субботу и воскресенье на территории Приамурья ожидаются осадки, на севере снег и мокрый снег, на юге – мокрый снег и дождь. Особенно сильные осадки ожидаются 1 ноября. Синоптики предупреждают о гололёде, налипании снега на проводах.
2 ноября в области резко похолодает на 6℃…12 ℃. Ночные температуры по области -9℃…-14℃ , на северо-западе местами до -23℃…-25 ℃. Днем по области -5℃…-10 ℃, по северо-западу -11℃…-16 ℃.
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