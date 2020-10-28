Благовещенский детский сад №68 отремонтируют к Новому году
Корпуса благовещенского детского сада №68 на Дьяченко, 9/1 пострадали от сильного ливня 18 августа. Подвалы садика подтопило и частично разрушилась отмостка двух зданий. С августа эти дефекты успели оперативно устранить. А до Нового года подрядчик отремонтирует ещё и кровлю.
После ливня мэр города Олег Имамеев поручил подсчитать ущерб и провести ремонт.
— Работы нужно было провести быстро, так как первый корпус учреждения посещает более 700 человек. Спасибо подрядчикам и МУ «ГУКС», специалисты сразу сделали смету и начали ремонт. В подвалах даже устроили гидроизоляцию. Надеемся, что в следующий весенне-осенний период подвалы и отмостки не пострадают, – рассказала заведующая детским садом №68 Светлана Коновалова.
С середины сентября на двух зданиях сада продолжают ремонтировать кровлю. Средства на ремонт крыш выделили из резервного фонда регионального правительства, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.
— Мы ремонтируем кровлю административного и одного из основных корпусов. Уже демонтировали старую и провели монтаж новой кровли. Сейчас мы устанавливаем и красим софиты. Осталось установить леерное ограждение и утеплить крышу изнутри базальтом. А после завершения работ на одном здании полностью перейдём на второе, – пояснила руководитель подрядной организации Татьяна Логинова.
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