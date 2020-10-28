В Магаданской области на побережье выбросило огромное количество моллюсков

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Массовые выбросы двустворчатых моллюсков обнаружили на побережье Охотского моря в районе поселка Тауйск Магаданской области. Учёные направили на место отряд для выяснения данных о видах морских обитателей и причинах, по которым произошёл их массовый выброс на берег.

Специалисты накануне обследовали акваторию побережья от Магадана до паромной переправы через реку Яна. В этой акватории выбросов моллюсков или других видов водных биоресурсов не обнаружено. В среду специалисты планируют обследовать правый берег реки Яна. По мнению учёных, подобные выбросы двустворчатых моллюсков нередки в этом районе. Они происходят во время штормовой погоды, когда волны размывают песчано-гравийный берег, в который зарываются моллюски. А шторм тут был как раз неделю назад. Выводы об объемах выбросов, видовом составе можно делать после проведения обследований, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Всероссийское НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).