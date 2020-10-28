В Солнечной системе может оказаться внеземная жизнь

— Для развития такой жизни вполне достаточно, по современным представлениям, стабильного места с подходящей температурой, водой и каким-то источником энергии - тепловым или химическим. Современная астрономия говорит о том, что таких мест в Солнечной системе довольно много. Это могут быть подлёдные океаны на спутниках планет-гигантов, венерианские облака, ледники Марса, — сказал ученый.

Петрукович подчеркнул, что надо пытаться искать жизнь на других планетах. По его словам, обнаружение любого, даже самого примитивного биологического объекта внеземного происхождения, полностью изменит взгляды человечества и расширит границы в генетике и биохимии.

Ранее было известно, что учёные открыли планеты, на которых может существовать жизнь. Валерий Шематович, заведующий отделом исследований Солнечной системы Института астрономии РАН, рассказал о том, что в нашей Вселенной имеется бесконечное количество планет — субнептунов, способных выступить в качестве мест, где может существовать жизнь.