Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:53 4

В Солнечной системе может оказаться внеземная жизнь

В Солнечной системе может оказаться внеземная жизнь
Фото: Nasa

Примитивные следы нынешней или прежней жизни могут быть найдены в атмосфере Венеры, в ледниках Марса или в подлёдных океанах спутников газовых гигантов, рассказал в интервью директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, пишет РИА Новости.

— Для развития такой жизни вполне достаточно, по современным представлениям, стабильного места с подходящей температурой, водой и каким-то источником энергии - тепловым или химическим. Современная астрономия говорит о том, что таких мест в Солнечной системе довольно много. Это могут быть подлёдные океаны на спутниках планет-гигантов, венерианские облака, ледники Марса, — сказал ученый.

Петрукович подчеркнул, что надо пытаться искать жизнь на других планетах. По его словам, обнаружение любого, даже самого примитивного биологического объекта внеземного происхождения, полностью изменит взгляды человечества и расширит границы в генетике и биохимии.

Ранее было известно, что учёные открыли планеты, на которых может существовать жизнь. Валерий Шематович, заведующий отделом исследований Солнечной системы Института астрономии РАН, рассказал о том, что в нашей Вселенной имеется бесконечное количество планет — субнептунов, способных выступить в качестве мест, где может существовать жизнь.

Просмотров всего: 548

#космос

распечатать


Общество 3

Стройку стартового комплекса на Восточном сфотографировали с борта МКС
Общество 2

На Восточном приступили к подготовке запуска ракеты-носителя «Союз»
Общество 1

В Циолковском за «Тотальный диктант» получили одиннадцать двоек

Общество 18

В начале ноября на Землю может упасть астероид
Комментарии
Показать все (4)
  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    Может оказаться. А может не оказаться. Вот этими академическими домыслами на любую тему от астронавтики и до ковида переполнен интернет. Непонятно только, зачем это перепечатывать.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Ищите, ищете. Куда-то надо жуликам бежать. Заграницей тоже не не очень надежно. А вот на другой планете там другие внеземные и эти надежнее.

  • Юрасик

    Юрасик
    1 час назад

    Согласен с предыдущим оратором. Такое ввпечатление, что кроме Амуринфо в интернете других сайтов нет И только Амуринфо эксклюзивно тученые дают интервью. Сою-то хоть на полях Приамурья убрали? Над чем сейчас работают ученые в Приамурье? Те же пульмонологи, а ВНИИ сои не почил ли в бозе? А что там с Ботаническим садом АмурКНИИ, да и сам институт как поживает. Может и нет его уже... Сколько тем вокруг вас! А то Солнечная система, ковид...

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    можно мнение Церкви??))) а то ведь перестанут благославлять полеты туда...

Показать все (4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь